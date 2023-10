Steam: 5 Leute haben nach 2 gemeinsamen Jahren ein MMORPG im „Gestrandet auf Insel“-Modus durchgespielt

Im MMORPG Oldschool Runescape (PC, Steam) hat jetzt die erste Spielergruppe aus 5 Personen gemeinsam das maximal mögliche Level im Ironman-Group-Modus erreicht. Für den Modus gelten ganz bestimmte Bedingungen. Der Modus wird mit einer Gruppe Überlebende auf einer Insel verglichen, wie in der TV-Serie Lost.

Was ist das für ein MMORPG?

Es handelt sich um das MMORPG Oldschool Runescape, das ist eines der beliebtesten MMORPGs der Welt.

Oldschool Runescape ist die „Classic-Version” des MMORPGs Runescape. Es erschien 2013 und ist ungefähr auf dem Stand des Original-MMORPG von 2007.

Der Modus, der gespielt wird, heißt „Group Ironman“: Der Modus ist erst seit Oktober 2021 im Spiel. Die Spieler hatten daher 2 Jahre Zeit für den Rekord.

Gemeinsam 2 Jahre lang in einem MMORPG

Was ist der Rekord? Diese Gruppe hat als erste 5er-Gruppe gemeinsam das Maximal-Level in allen 23 Skills geschafft, die Spieler sind also Level 2277.

Wie Gamesradar ausführt, ist es die erste 5er-Gruppe, die das gemeinsam schafft. Vorher war das vor allem 2er-Gruppen und einer einzigen 3er-Gruppen gelungen.

Die Gruppe hat das Ziel im „Prestige-Status“ erreicht: Das heißt, dass alle 5 Spieler von Beginn an in dieser Gruppe waren, niemand ausgestiegen und niemand dazu gekommen ist. Die 5 müssen also seit 2 Jahren sehr viel Zeit miteinander verbracht haben.

Was ist das Besondere an dem Modus? Bei Singleplayer-Spielen heißt „Ironmann“; dass man nicht abspeichern kann.

Bei Runescape bedeutet es, dass man keine Items tauschen kann: Jedes Item, das man benutzen will, muss man selbst gefunden haben. Bei Group Ironman gibt es die Sonderregel, dass man mit Mitgliedern der eigenen Gruppe handeln kann.

Gamesradar vergleicht den Zustand der 5 Spieler mit dem von Überlebenden auf einer einsamen Insel: Sie sind isoliert und aufeinander angewiesen, in einer ansonsten feindlichen Welt.

Es heißt, gerade Group Ironman erzeuge eine ganz eigene Dynamik in einer Gruppe und erfordere offenbar hohe Teamfähigkeit und Sozialkompetenz.

So wird das diskutiert: Auf reddit ist man sich sicher: Es muss so gewesen sein, dass 4 Leute schon auf dem Maximal-Level waren und dem fünften gesagt habe, er müsse sich ums Verrecken endlich beeilen.

Generell ist man davon beeindruckt, dass 5 Spieler sowas durchgezogen haben, die meisten 5er-Gruppen, sagt man, die vor Jahren gemeinsam mit der Reise begannen, hätten sich bereits nach kurzer Zeit schon zerlegt.

Nach so einer Mammutleistung kommen natürlich auch Sprüche über ein Karpaltunnelsyndrom oder dass man ja jetzt endlich anfangen könne, das MMORPG zu genießen.

Runescape schreibt generell sehr krasse Geschichten, wenn es um Spielerleistungen geht:

