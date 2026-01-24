Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten geheime Einblicke, neue Updates, bemerkenswerte Premieren und ein virales Twitch-Event.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Das Sauercrowd-Event in WoW Classic Hardcore hat seine Fans auch in dieser Woche wieder blendend unterhalten (und sogar ein Meme etabliert). Unter den Todesfällen gab’s ein besonders prominentes Opfer. Aufgrund der vielen Verluste gab es eine Krisensitzung. Eine Aussage von Gildenleiter-Metashi sorgte für weitere Unruhe unter den deutschen Streamern.

Black Desert schickt neue Spieler auf die Schulbank

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Das RuneScape-Franchise feiert 2026 seinen 25. Geburtstag und die Feierlichkeiten starten schon heute in RuneScape 3 mit einem Update, auf das wohl alle gewartet haben.
  • Obwohl das MMORPG Tibia vom deutschen Entwickler CipSoft bereits 1997 erschien, ist es heute noch beliebt – so sehr, dass Spieler mit Warteschlangen kämpften. Einige hatten sogar Angst davor, sich auszuloggen. Die Entwickler sind sich der Probleme bewusst und äußern sich dazu.
  • Apropos: Die Entwickler haben eine umfassende Überarbeitung der Klassen angekündigt. Mehr dazu erfahrt ihr auf tibia.com. Ebenfalls bemerkenswert: Der erste Spieler des MMORPGs, Dejairzin, konnte die magische Grenze von Level 3.000 knacken. Das Leaderboard findet ihr ebenfalls auf tibia.com.
  • Wenn es um die schönsten MMORPGs geht, darf Pax Dei nicht fehlen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann das in den kommenden Tagen auf Steam kostenlos tun.
  • Das deutsche MMORPG Albion Online feierte 2025 sein 8-jähriges Jubiläum. Doch das scheint erst der Anfang zu sein. In einem aktuellen Video stellt das Spiel eine neue Roadmap für den Frühling und Sommer 2026 vor.
  • Crystal of Atlan hat ein neues Update erhalten, mit frischen Events, Optimierungen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
  • Mit Naica Online ist ein neues 8bi-MMORPG auf Steam erschienen. Die ersten Rezensionen sind durchwachsen, mit 62 Prozent positiven Bewertungen.
  • Dungeon Fighter Online hat mit Akt 6 von Saison 9 ein neues Update erhalten. Mit dabei: ein neuer Raid, frische Belohnungen, Story-Inhalte und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf dfoneople.com.
  • Entropia Universe bekommt eine neue Crafting-Oberfläche sowie einen Frühjahrsputz bei den Blaupausen. Die genauen Details erfahrt ihr auf Steam.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

