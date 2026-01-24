Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten geheime Einblicke, neue Updates, bemerkenswerte Premieren und ein virales Twitch-Event.
Highlights der Woche:
- Patch 12.0 in World of Warcraft ist live. Damit hat die Ära von Midnight begonnen – und damit ein ganz neues Zeitalter in der Geschichte von Blizzards MMORPG.
- Das neue Update sorgte jedoch für einigen Ärger: Mythische Bosse sind die härtesten in WoW. Doch nach dem Patch galt das nicht. Wie kaputt die Skalierung war, sah man auch daran, dass Heiltränke nicht mehr heilen. Und dann mussten alle Spieler auch noch unverhofft Gold zahlen.
- Die neue Spezialisierung für den Dämonenjäger kommt in WoW leider bislang nicht gut an. Man hat kaum Tasten – und die machen dann überhaupt nichts.
- Im Jahr 2026 möchten die Entwickler von Elder Scrolls Online im MMORPG mehrere Experimente umsetzen. Zu diesen gehören neue Schwierigkeitsgrade für die Welt von Tamriel. Ihren konkreten Plan dafür haben die Devs jetzt vorgestellt.
- ZeniMax Online Studios, die Macher von The Elder Scrolls Online, arbeiteten an einem neuen MMORPG, das unter dem Namen „Project Blackbird“ lief. Allerdings stampfte Microsoft das Projekt ein. Jetzt gibt es Bilder, die zeigen, wie das Spiel ausgesehen hätte.
- Am 3. Februar erscheint das erste Content-Update von Guild Wars 2: Visions of Eternity. Freut euch unter anderem über eine Überarbeitung sowie Erweiterung der Schlachtzugsinhalte. Was dahinter steckt, haben die Entwickler jetzt im Detail erklärt, auf guildwars2.com. Eine Video-Vorschau findet ihr auf YouTube.
- NCSoft lässt mit Dreadmyst ein frisch veröffentlichtes und durchaus beliebtes MMORPG von Steam entfernen. Der Grund: Die Rechte einiger der Assets aus dem Spiel sollen beim Publisher liegen und ohne dort ohne Erlaubnis genutzt worden sein. Offenbar sind vor allem Sound- und Audio-Dateien betroffen (Quelle: Reddit).
Was ist sonst noch passiert? Das Sauercrowd-Event in WoW Classic Hardcore hat seine Fans auch in dieser Woche wieder blendend unterhalten (und sogar ein Meme etabliert). Unter den Todesfällen gab’s ein besonders prominentes Opfer. Aufgrund der vielen Verluste gab es eine Krisensitzung. Eine Aussage von Gildenleiter-Metashi sorgte für weitere Unruhe unter den deutschen Streamern.
Black Desert schickt neue Spieler auf die Schulbank
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- World of Warcraft könnte ein „zweites Cataclysm“ bekommen – denn die Entwickler wollen die alte Welt mit neuem Leben füllen.
- Neue Informationen machen deutlich, dass es bald noch mehr Spezialisierungen in World of Warcraft geben könnte. Heilende Magier oder tankende Hexenmeister …
- WoW Legion Remix hat ein Ende gefunden. Erst jetzt zum Schluss begreifen ganz viele Fans, wie viel Spaß sie eigentlich hatten.
- Obwohl es in World of Warcraft noch nicht zugänglich sein sollte, schmuggeln manche Spieler Items aus der nächsten Erweiterung in das Auktionshaus.
- Vom 21. Januar bis zum 4. Februar 2026 läuft in The Elder Scrolls Online das Weltereignis „Weißplankes Gemetzel“.
- Am 27. Januar kommt Patch 7.41 für Final Fantasy XIV. Dafür haben die Entwickler in dieser Woche die Sonderseite des Updates um neue Infos erweitert, auf finalfantasyxiv.com.
- Nach der finalen Ankündigung zum Ende von New World gab es viele Diskussionen rund um das Spiel. Dabei geht es dem anderen MMORPG von Amazon, Lost Ark, nicht viel besser.
- Am 22. Januar ist Update 3.18.0 für Throne and Liberty live gegangen. Es gab vor allem Anpassungen an den Waffen, die Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite. Dort gab es zudem einen Ausblick auf den Turm der Gier, der am 29. Januar öffnen soll. Ein Video auf YouTube zeigt den kooperativen Inhalt.
- Das neue Update von Black Desert vom 22. Januar richtet sich vor allem an neue Spieler. Die Olvia Academy soll einen strukturierteren Einstieg mit Kursen fürs Kämpfen sowie die Life-Skills bieten und mit nützlichen Belohnungen motivieren. Zu den deutschen Patch Notes geht’s auf playblackdesert.com. Ein Video der Devs auf YouTube stimmt euch ein:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Das RuneScape-Franchise feiert 2026 seinen 25. Geburtstag und die Feierlichkeiten starten schon heute in RuneScape 3 mit einem Update, auf das wohl alle gewartet haben.
- Obwohl das MMORPG Tibia vom deutschen Entwickler CipSoft bereits 1997 erschien, ist es heute noch beliebt – so sehr, dass Spieler mit Warteschlangen kämpften. Einige hatten sogar Angst davor, sich auszuloggen. Die Entwickler sind sich der Probleme bewusst und äußern sich dazu.
- Apropos: Die Entwickler haben eine umfassende Überarbeitung der Klassen angekündigt. Mehr dazu erfahrt ihr auf tibia.com. Ebenfalls bemerkenswert: Der erste Spieler des MMORPGs, Dejairzin, konnte die magische Grenze von Level 3.000 knacken. Das Leaderboard findet ihr ebenfalls auf tibia.com.
- Wenn es um die schönsten MMORPGs geht, darf Pax Dei nicht fehlen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann das in den kommenden Tagen auf Steam kostenlos tun.
- Das deutsche MMORPG Albion Online feierte 2025 sein 8-jähriges Jubiläum. Doch das scheint erst der Anfang zu sein. In einem aktuellen Video stellt das Spiel eine neue Roadmap für den Frühling und Sommer 2026 vor.
- Crystal of Atlan hat ein neues Update erhalten, mit frischen Events, Optimierungen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Mit Naica Online ist ein neues 8bi-MMORPG auf Steam erschienen. Die ersten Rezensionen sind durchwachsen, mit 62 Prozent positiven Bewertungen.
- Dungeon Fighter Online hat mit Akt 6 von Saison 9 ein neues Update erhalten. Mit dabei: ein neuer Raid, frische Belohnungen, Story-Inhalte und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf dfoneople.com.
- Entropia Universe bekommt eine neue Crafting-Oberfläche sowie einen Frühjahrsputz bei den Blaupausen. Die genauen Details erfahrt ihr auf Steam.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin von Intrepid soll es beim Studio hinter Ashes of Creation zu Entlassungen gekommen sein. Mittlerweile hat Studio-Chef Steven Sharif die Kündigungen bestätigt.
- Früher Legacy: Steel and Sorcery, heute Eldegarde: Das neue Game eines ehemaligen WoW-Entwicklers verlässt den Early Access auf Steam und ändert nicht nur seinen Namen. Aus einem Extraction-Spiel wird jetzt ein „Mini-MMO“, das euch auch komplett PvE spielen lässt.
- Während die Spieler im Westen noch auf Aion 2 warten, gibt es in Asien derweil Ärger um die Preise des neuen Battle Pass, die wirklich hoch sind.
- Auf Steam hat am Wochenende das MMORPG Apogea seinen Spieltest gestartet und dabei viele Spieler angelockt. Doch wer es entspannt mag, ist nicht willkommen.
- Das MMORPG zu League of Legends befindet sich noch tief in der Entwicklung, doch sendet nun ein Lebenszeichen in Form einer neuen Anstellung. Ein bekannter Entwickler wird zum neuen Mitarbeiter bei Riot Games.
- Mit PlaneShift ist auf Steam ein Hobby-MMORPG in den Early Access gestartet, das kostenlos sein soll. Euch erwarten eine Mittelalter-Welt mit Magie und Monstern, Crafting und mehr.
- Als The Quinfall 2025 an den Start ging, waren viele Spieler enttäuscht. Das Indie-MMORPG konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Doch statt aufzugeben, haben die Entwickler weitergearbeitet und stellen nun ein neues Kampfsystem vor, das erstaunlich gut aussieht. Doch seht selbst:
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
