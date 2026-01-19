Microsoft streicht neues MMORPG der ESO-Macher nach 7 Jahren Entwicklung, neuer Leak zeigt, wie es ausgesehen hätte

ZeniMax Online Studios, die Macher von The Elder Scrolls Online, arbeiteten an einem neuen MMORPG, das unter dem Namen „Project Blackbird“ lief. Allerdings stampfte Microsoft das Projekt ein. Jetzt gibt es Bilder, die zeigen, wie das Spiel ausgesehen hätte.

Was ist das für ein Spiel? Project Blackbird hätte ein neues AAA-MMORPG werden sollen und wollte mit einem Sci-Fi-Setting überraschen. Erste Tester beschrieben ihn als eine Mischung aus Destiny 2 und Blade Runner, was unter anderem an der Third-Person-Ansicht und den Loot-Shooter-Elementen liegen sollte. Es gab zudem einen großen Fokus auf vertikale Bewegung.

Im Zuge der großen Entlassungswelle bei Microsoft wurde das Projekt allerdings eingestampft. Die Mitarbeiter hätten sich plötzlich nicht mehr in ihre Accounts auf der Arbeit einloggen können, bevor es überhaupt eine Nachricht der Personalabteilung gegeben hätte.

Leider wurde der Titel nie der Öffentlichkeit gezeigt. Ausgerechnet jetzt taucht ein kurzer Clip auf, der zeigt, wie das Spiel ausgesehen hätte.

Neues MMORPG der ESO-Macher wäre wirklich Sci-Fi geworden

Was ist in dem Clip zu sehen? Ein User hat das geleakte Video auf X.com geteilt. Es ist nur 2 Minuten lang, zeigt aber ganz gut, was in dem MMORPG alles zu sehen gewesen wäre.

Im Fokus des Videos steht eine Stadt, die vertikal aufgebaut ist. Überall sind Neonschilder zu sehen und die Menschen laufen in technisch hochwertig aussehenden Ausrüstungen herum. Es sind einzelne Shops zu sehen, aber auch Fahrzeuge, die in Bahnen durch die Gegend fliegen.

Im Clip tauchen neben den ausgerüsteten Soldaten auch andere Wesen auf, beispielsweise muskelbepackte Echsenwesen oder kleine Aliens. Die Welt wirkt tatsächlich wie eine Mischung aus Destiny 2 und Blade Runner und erinnert auch an Coruscant aus Star Wars.

Ist das echt? Da Zweifel an der Echtheit des Materials aufkamen, bestätigte der Brancheninsider Tom Henderson auf X, unabhängig vom Ersteller des Videos, dass das gezeigte Material real sei. Da Henderson mit Entwicklern und Publishern gut vernetzt ist, können wir uns gut vorstellen, dass er die Wahrheit spricht, wie es in der Vergangenheit schon oft der Fall war.

Was sagen andere dazu? In den Kommentaren zeigen sich die User gemischter Meinung. Ein User schreibt beispielsweise, dass die fortschrittliche Mobilität das Einzige sei, was ihn an dem MMORPG gereizt hätte. Ein anderer meint sogar, dass es gar nicht so gut ausgesehen hätte, da nur ein paar Korridore und NPCs ohne Charisma gezeigt worden wären.

Ein weiterer Fan schreibt wiederum, dass das Design gut aussah, er aber nicht wisse, ob alles andere dafür eine Katastrophe war. Die gemischten Meinungen kommen daher, dass wirklich nur dieser Clip vom Spiel zu sehen ist und niemand genau weiß, was es sonst noch im MMORPG gegeben hätte.

Durch das gestrichene Projekt kann sich der Entwickler jetzt allerdings voll und ganz auf The Elder Scrolls Online konzentrieren. Hier gibt es für 2026 wieder einmal ein Bezahlmodell, das MeinMMO für euch genauer unter die Lupe genommen hat: Das Bezahlmodell von Elder Scrolls Online in 2026: Was bringt der neue Battle Pass und was passiert mit ESO Plus?