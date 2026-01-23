Beim Studio hinter Ashes of Creation gab es Entlassungen, der Studio-Chef beruhigt die Fans des MMORPGs

Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin von Intrepid soll es beim Studio hinter Ashes of Creation zu Entlassungen gekommen sein.
Update vom 23. Januar 2026: Mittlerweile hat sich Studio-Chef Steven Sharif auf Reddit zu den Entlassungen geäußert. Wie im vergangenen Jahr handelt es sich auch dieses Mal nicht um eine großflächige Kündigungswelle.
Ich möchte hier für etwas Klarheit sorgen, da ich weiß, wie beunruhigend solche Schlagzeilen sein können. Kürzlich waren 9 Personen aus einem Team von etwa 250 Mitarbeitern von gezielten Teamanpassungen betroffen. Dies war kein groß angelegter Stellenabbau und spiegelt nicht den Zustand oder die Zukunft von Ashes of Creation wider.
Es handelt sich hierbei um echte Menschen und Freunde, und dies war keine leichte Entscheidung. Wir tun alles, was wir können, um die Betroffenen zu unterstützen. Gleichzeitig schreitet die Entwicklung von Ashes weiter voran, und das Team bleibt stark und engagiert bei der Arbeit an dem Projekt.
Ich weiß es sehr zu schätzen, wie sehr sich diese Community einbringt – das bedeutet mir und dem Team viel. Ich bitte lediglich darum, dass wir die Diskussion respektvoll und auf Basis von Fakten führen.
Steven Sharif auf Reddit
Originalmeldung vom 22. Januar 2026: Stacey M. ist seit mehr als 25 Jahren im HR-Bereich tätig und hat dabei unter anderem für Sony Online Entertainment, Razer und Intrepid Studios (2021 bis 2024) gearbeitet. Auf LinkedIn berichtet die Branchen-Veteranin vor einigen Stunden, dass es beim Studio hinter Ashes of Creation zu Entlassungen gekommen sein soll.
Es macht mich sehr traurig, von den heutigen Entlassungen bei Intrepid Studios, Inc. zu hören. An alle meine Freunde, die davon betroffen sind: Bitte meldet euch gerne bei mir! Ich werde schauen, wie ich euch helfen oder zumindest moralische Unterstützung bieten kann. Die Zeiten sind hart, aber denkt daran, dass ihr damit nicht alleine seid!
Stacey M. auf LinkedIn
Eine offizielle Bestätigung der Studio-Verantwortlichen oder Details zum Umfang der Entlassungen gibt es bislang nicht. Wir haben bei Intrepid direkt nachgefragt und um eine Einordnung gebeten. Sobald diese vorliegt, aktualisieren wir diese Meldung.
Normale Fluktuationen oder das erste Anzeichen für Sparkurs?
Wie reagiert die Community auf die Meldung? In mehreren Diskussionen auf Reddit äußern sich Spieler bereits zu den möglichen Entlassungen bei Intrepid. Diverse Kommentare zeigen dabei, wie angeknackst der Ruf des Projekts in Teilen der MMORPG-Community mittlerweile ist.
- Sea_Advantage_2577 schreibt auf Reddit: „Der Scam nähert sich wohl seinem Ende. Ich wette aber, sie haben noch einen letzten Trick auf Lager, bevor der Laden dichtgemacht wird.“
- TheIronMark bemüht auf Reddit ein Wortspiel: „Jetzt bleiben ihnen nur noch die Asche ihrer Kreation.“
- Own-Virus3288 kann es auf Reddit nicht fassen: „Entlassungen, bevor es überhaupt in der Beta ist, ich lach mich kaputt.“
Warum hat Ashes of Creation mittlerweile so einen schweren Stand? Das hat mehrere Gründe, die sich gegenseitig befeuern:
- Ashes of Creation befindet sich seit fast 10 Jahren in der Entwicklung, ein Release ist nicht in Sicht.
- Die kostenpflichtigen Alpha-Zugänge waren zeitweise extrem teuer. Die aktuellen 49 Euro für die Early-Access-Alpha auf Steam wirken im Vergleich wie ein Schnäppchen.
- Dass sich Ashes of Creation noch in der Alpha befindet, merkt man der Early-Access-Version natürlich an. Dennoch kritisieren viele Spieler die aktuelle Qualität des MMORPGs, das auf Steam nur auf 56 Prozent positive Rezensionen kommt.
- Seit 2022 arbeiten mehr als 200 Menschen an dem MMORPG. Zuletzt soll die Zahl bei etwa 250 Mitarbeitern gelegen haben. Die wöchentlichen (!) Betriebsausgaben sollen laut Steven Sharif bei 800.000 Dollar liegen.
- Im Dezember 2025 gab’s einen Bericht über Schadensersatzforderungen in Höhe von 850.000 US-Dollar, die Intrepid an einen Dienstleister zahlen soll.
- Immer wieder stehen das Studio sowie Gründer Steven Sharif in der Kritik, beispielsweise weil sie bestimmte Gilden aus Ashes of Creation bevorzugen sollen, die mit ihrer toxischen Art die Spielerfahrung anderer zerstören würden.
Warum ist es zu früh für Panik oder Häme? Entlassungen sind niemals toll. Ohne genauere Details zum Umfang und den Gründen lässt sich aus der reinen Meldung „Es gibt Entlassungen“ aber noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Ganz im Gegenteil ist es leider sogar normal, dass die Team-Größe während einer viele Jahre laufenden Spiele-Entwicklung variiert.
Verdeutlicht wird das durch den Umstand, dass es auch schon im März 2025 Entlassungen bei Intrepid gab. 13 Mitarbeiter sollen seinerzeit betroffen gewesen sein (Quelle: 80.lv). Damals betonten die Verantwortlichen, dass das keine umfassenden Entlassungen waren. Vielmehr haben sich die Wege vom Studio und einzelner Entwickler getrennt, weil diese nicht zum Projekt passten.
Sich bei deutlich über 200 Mitarbeitern von 13 Entwicklern zu trennen, ist sicherlich kein Zeichen für einen rigiden Sparkurs oder existenzielle Probleme. Etwas Vergleichbares könnte jetzt auch passiert sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns keine Sorgen um das Projekt machen. Ganz im Gegenteil (aber aus anderen Gründen): Ist Ashes of Creation zu teuer für die eigene Nische? Unser MMORPG-Experte macht sich Sorgen
Also mal wieder die Reddit Kommentare der Leute sieht man das keine Gehirne und verstand genutzt wurden und sie einfach nur lost sind und Trash labern.
Der eine sagt Entlassungen und nicht mal Beta… ob der Kollege wohl mit 800k Wöchentlichen ausgaben mithalten könnte oder er nur um die runde kommt und großes maul hat haha. Kid. Mit dem Scam genauso… es wird zwar nicht wie versprochen alles geliefert aber es wird geliefert, sehe da kein Scam zumal man das Geld ja auch zurück fordern kann sollte das Projekt scheitern, rein wegen der summe der Pakete.
Schade das es nun soweit ich sehen konnte noch mehr Entlassungen gab/gibt. Sieht nun nicht so gut aus fürs game und befürchte es wird scheitern. Das Spiel hat so oder so noch JAHRE vor sich an Entwicklung und feinschliffe und wenn man da oben drauf noch das aktuell vorhanden aber schlechte noch drauf packt für Anpassungen. sad. Der Markt hilft ja da auch nicht da gefühlt jedes Jahr 30 Neue MMOs rauskommen, da ist es so überfüllt das es schwierig ist zu überleben. Auc das begeistern ist kompliziert… wenn man die Steam rezis so sieht, schade ums Spiel.
Hoffe die bekommen es noch hin.
Du lebst wohl in einer anderen Welt als wir, die MMO(RPG)-Szene liegt seit rund 10 Jahren nahezu Brach…
Solange hier an reinem PvP festgehalten wird, filtert sich dieses Spiel seine potenziellen Bezahler selbst wesentlich kleiner.
Sobald die mit einem PvE-Server um die Ecke kommen, bin ich gerne mit von der Partie, ansonsten nicht.
Mir ist egal welche *ausgeklügelten* Systeme da im Endprodukt kommen (wenn sie kommen, siehe Topic).
Ich möchte mir nicht nach Feierabend den BS-Dirty-Talk von 5 Halbwüchsigen im Chat ansehen/anhören, die mich gerade Ganken 20 Minuten in der Quest oder im Event oder quest kurz vor dem Besiegen eines Bosses bei ner Stunde Spielzeit abends.
Mit PvE Servern würde aber das ganze Spielkonzept drum herum nicht aufgehen.
Und wenn du nur eine Stunde Abends spielen willst, dann wärst du bei AoC sowieso falsch, weil der Fokus rein auf Gilden und PvP liegt – nicht auf Dugeons oder Quests.
Na wenn dies so ist und die haben von vorne herein etwas für eine Masse entwickelt, die nicht genug da ist um so ein Spiel zu stützen, sag ich nur – RIP Bozo AoC, schätze ich mal.
Es gibt für reines PvE kaum Struktur, sie müssten wie bei NW viel umbauen und dann würde es noch länger dauern für einen Fresh release. es gibt keine Story, Endgame ist auf PvP ausgelegt auch der Fokus der Welt… hätte mehr PvE auch gefeiert aber denke so einen schritt machen die nicht, i mean genau der das tat NW ist nämlich dem tot geweiht mit Enddatum schon, wer würde da das selbe risiko eingehen ? XD
siehe Antwort an Caliino. Schade.
NW ist !in meinem Augen! gescheitert weil da keine, zumindest NUR, MMO-Veteranen mit einer Vision hinter saßen, sondern via durch viel zusammengewürfelte Experten für ein Produkt, welches die selber hinterher nicht mehr verstanden haben.
NW ist genau aus zwei Gründen gescheitert:
A) Der “Wunsch” von Amazon mit Großteils unerfahrenen Entwicklern ein erfolgreiches MMO entwickeln zu wollen und
B) die meckernde Community die nicht akzeptieren wollte, dass NW einen PvP-Fokus hat und Amazon da breitbeinig nachgegeben hat.
Und das wird auch genauso mit jedem MMO weiter gehen, wenn sie von Anfang an eine breite Masse ansprechen wollen. Wenn MMO’s erfolgreich sein wollen, dann müssen sie gezielt nur eine kleine Gruppe ansprechen und das ganze über Jahre ausbauen. Denn genau so haben auch die jetzigen “Evergreens” angefangen…
Genaugenommen tauchen die Leute aus der Versenkung auf die das Spiel schon immer für einen Scam hielten, wegen Sharifs Vergangenheit. Machte nur noch nie Sinn weil er da eigenens Geld reinsteckt.
Interessant, hatte beim letzten Mal noch geschrieben das die Ausgaben zu hoch sind und man daher sparen muss. Gemessen am Projekt halte ich das immer noch für zuviel, von daher rechne ich eher mit weiteren.
Wie ich schon in einem anderen Thread hier schrieb.
Wird m.M.n. aus benannten Gründen + PvP nicht vollständig optional ne Totgeburt.
Abundzu mal ein Komma setzen, man versteht schwer was du sagen willst. 😉
Das originäre Spielprinzip beruht auf PvP, also Karawanen -> Überfall, das macht grad den Reiz aus. Bin aber auch der Meinung man kann noch einen PvE Server machen, wo man den Überfall durch NPCs ersetzt. Ist zwar nicht so spannend aber ist viable.
Uii Ja das Komma.
Da war ich noch halb im Koma sry😀