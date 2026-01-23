Beim Studio hinter Ashes of Creation gab es Entlassungen, der Studio-Chef beruhigt die Fans des MMORPGs

Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin von Intrepid soll es beim Studio hinter Ashes of Creation zu Entlassungen gekommen sein.

Update vom 23. Januar 2026: Mittlerweile hat sich Studio-Chef Steven Sharif auf Reddit zu den Entlassungen geäußert. Wie im vergangenen Jahr handelt es sich auch dieses Mal nicht um eine großflächige Kündigungswelle.

Ich möchte hier für etwas Klarheit sorgen, da ich weiß, wie beunruhigend solche Schlagzeilen sein können. Kürzlich waren 9 Personen aus einem Team von etwa 250 Mitarbeitern von gezielten Teamanpassungen betroffen. Dies war kein groß angelegter Stellenabbau und spiegelt nicht den Zustand oder die Zukunft von Ashes of Creation wider. Es handelt sich hierbei um echte Menschen und Freunde, und dies war keine leichte Entscheidung. Wir tun alles, was wir können, um die Betroffenen zu unterstützen. Gleichzeitig schreitet die Entwicklung von Ashes weiter voran, und das Team bleibt stark und engagiert bei der Arbeit an dem Projekt. Ich weiß es sehr zu schätzen, wie sehr sich diese Community einbringt – das bedeutet mir und dem Team viel. Ich bitte lediglich darum, dass wir die Diskussion respektvoll und auf Basis von Fakten führen. Steven Sharif auf Reddit

Originalmeldung vom 22. Januar 2026: Stacey M. ist seit mehr als 25 Jahren im HR-Bereich tätig und hat dabei unter anderem für Sony Online Entertainment, Razer und Intrepid Studios (2021 bis 2024) gearbeitet. Auf LinkedIn berichtet die Branchen-Veteranin vor einigen Stunden, dass es beim Studio hinter Ashes of Creation zu Entlassungen gekommen sein soll.

Es macht mich sehr traurig, von den heutigen Entlassungen bei Intrepid Studios, Inc. zu hören. An alle meine Freunde, die davon betroffen sind: Bitte meldet euch gerne bei mir! Ich werde schauen, wie ich euch helfen oder zumindest moralische Unterstützung bieten kann. Die Zeiten sind hart, aber denkt daran, dass ihr damit nicht alleine seid! Stacey M. auf LinkedIn

Eine offizielle Bestätigung der Studio-Verantwortlichen oder Details zum Umfang der Entlassungen gibt es bislang nicht. Wir haben bei Intrepid direkt nachgefragt und um eine Einordnung gebeten. Sobald diese vorliegt, aktualisieren wir diese Meldung.

Normale Fluktuationen oder das erste Anzeichen für Sparkurs?

Wie reagiert die Community auf die Meldung? In mehreren Diskussionen auf Reddit äußern sich Spieler bereits zu den möglichen Entlassungen bei Intrepid. Diverse Kommentare zeigen dabei, wie angeknackst der Ruf des Projekts in Teilen der MMORPG-Community mittlerweile ist.

Sea_Advantage_2577 schreibt auf Reddit: „Der Scam nähert sich wohl seinem Ende. Ich wette aber, sie haben noch einen letzten Trick auf Lager, bevor der Laden dichtgemacht wird.“

TheIronMark bemüht auf Reddit ein Wortspiel: „Jetzt bleiben ihnen nur noch die Asche ihrer Kreation.“

Own-Virus3288 kann es auf Reddit nicht fassen: „Entlassungen, bevor es überhaupt in der Beta ist, ich lach mich kaputt.“

Warum hat Ashes of Creation mittlerweile so einen schweren Stand? Das hat mehrere Gründe, die sich gegenseitig befeuern:

Warum ist es zu früh für Panik oder Häme? Entlassungen sind niemals toll. Ohne genauere Details zum Umfang und den Gründen lässt sich aus der reinen Meldung „Es gibt Entlassungen“ aber noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Ganz im Gegenteil ist es leider sogar normal, dass die Team-Größe während einer viele Jahre laufenden Spiele-Entwicklung variiert.

Verdeutlicht wird das durch den Umstand, dass es auch schon im März 2025 Entlassungen bei Intrepid gab. 13 Mitarbeiter sollen seinerzeit betroffen gewesen sein (Quelle: 80.lv). Damals betonten die Verantwortlichen, dass das keine umfassenden Entlassungen waren. Vielmehr haben sich die Wege vom Studio und einzelner Entwickler getrennt, weil diese nicht zum Projekt passten.

Sich bei deutlich über 200 Mitarbeitern von 13 Entwicklern zu trennen, ist sicherlich kein Zeichen für einen rigiden Sparkurs oder existenzielle Probleme. Etwas Vergleichbares könnte jetzt auch passiert sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns keine Sorgen um das Projekt machen. Ganz im Gegenteil (aber aus anderen Gründen): Ist Ashes of Creation zu teuer für die eigene Nische? Unser MMORPG-Experte macht sich Sorgen