Die Skalierung in WoW ist so krass, dass Heiltränke nicht mehr heilen

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
Da ging bei Patch 12.0 in World of Warcraft einiges schief. Manche Tränke haben gar keinen Effekt mehr – so stark wurden sie nach unten skaliert.

In World of Warcraft ging erst kürzlich der Patch 12.0 live, der Pre-Patch für die kommende Erweiterung Midnight. Damit einher ging auch ein sogenannter „Stat-Squish“, bei dem die Werte und Attribute von Charakteren, Gegenständen und Feinden reduziert wurden.

Eine Begleiterscheinung davon: Viele Gegenstände in WoW haben nun absolut keinen Nutzen mehr. Man kann sie zwar verwenden, aber es passiert nichts.

Tränke, die exakt 0 Lebenspunkte heilen – manchmal auch negativ

Welche Gegenstände sind betroffen? Es geht dabei vor allem um Heiltränke aus den frühen Stufen von World of Warcraft. Betroffen sind Heiltränke wie:

  • Schwacher Heiltrank
  • Geringer Heiltrank
  • Erfrischender Heiltrank

Das gleiche gilt aber auch für einige Manatränke.

Wenn man sich die Tooltips dieser Gegenstände anschaut, muss man schon leicht schmunzeln: Denn sie Tränke stellen bei Benutzung 0 Lebenspunkte wieder her. Manchmal auch -0, was noch ein bisschen kurioser ist.

Die Tränke lösen bei Benutzung also die Abklingzeit für die Verwendung von Tränken aus, haben aber keinen spürbaren Effekt mehr. Sie sind also schlicht nutzlos.

Warum heilen die Tränke nicht mehr? Das liegt daran, dass es diesen Stat-Squish inzwischen schon mehrfach gegeben hat. Jedes Mal wurde dabei der Heil-Betrag von Tränken weiter reduziert, allerdings nicht in linearer Weise. Da Itemlevel von Gegenständen mit ihrer Wirkung in WoW exponentiell ansteigen, wurde das auch bei der Reduktion berücksichtigt.

Das führt nun zur absurden Situation, in der es eine ganze Reihe von Tränken gibt, die gar keine Wirkung mehr haben und daher überhaupt keinen Nutzen mehr erfüllen.

Der Fairness halber muss gesagt werden, dass diese Low-Level-Tränke im modernen WoW ohnehin kaum noch Einsatz fanden, auch nicht beim Leveln, da sie dort in aller Regel nicht notwendig sind. Es ist trotzdem ein wenig befremdlich, immer mehr Gegenstände im Spiel zu haben, die ihren eigentlichen Nutzen gar nicht mehr erfüllen können.
Heiltränke sind nicht das einzige, von dem sich Spielerinnen und Spieler verabschieden müssen. Ein ganzer Spielmodus von WoW wird wohl niemals wiederkommen.

