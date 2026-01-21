Eines der besten MMORPGs aus Deutschland soll schöner werden und auf einer weiteren Plattform erscheinen

Das deutsche MMORPG Albion Online feierte 2025 sein 8-jähriges Jubiläum. Doch das scheint erst der Anfang zu sein. In einem aktuellen Video stellt das Spiel eine neue Roadmap für den Frühling und Sommer 2026 vor.

Albion Online ist ein kostenloses MMORPG des Studios Sandbox Interactive, das in Berlin sitzt. Seit 2017 ist das Spiel auf dem PC spielbar, seit 2021 auch auf mobilen Geräten. Am 17. Juli 2025 feierte man sogar das 8. Jubiläum. In einem neuen YouTube-Video vom 21.01.2026 stellte man jetzt die Roadmap für den Frühling und den Sommer 2026 vor.

Doch vorab geht es schon mit Realm Divided Teil 2 am 23. Februar 2026 weiter. An dem Tag erscheinen neue Features zu den Fraktionskämpfen: Mit den neuen Fraktionsstandards sollen Gegenstände ins Spiel kommen, die ihr zu einem Außenposten bringen müsst. Dadurch könnt ihr Fraktionspunkte verdienen.

Außerdem werden die Banditenüberfälle überarbeitet. Es soll 2 Phasen geben. In der ersten gibt es einen großen Konflikt über alle tödlichen Provinzen, in der zweiten Phase soll es auf zwei tödliche Provinzen verkleinert werden.

Im Frühling gehts dann weiter.

Visuelle Überarbeitung, Xbox-Version und Drachen

Wie geht es 2026 mit Albion Online weiter? Im April soll das nächste Inhalts-Update erscheinen. Mit dem Frühlingsupdate soll es eine visuelle Überarbeitung der Open World geben. Game Director Moritz Bokelmann spricht davon, die Welt atmophärischer, aber auch besser lesbar zu machen.

Mit dem Waffenlager kommt ein neues Tool ins Spiel und PvP-Freunde können sich auf eine neue 1-v-1-Arena freuen. Im Zuge des Updates möchte man auch die Performance anpassen.

Kurz danach soll eine neue Version des Spiels auf der Xbox-Konsole erscheinen. Dafür hat man laut dem Video die UI überarbeitet. Außerdem spricht man davon, dass diese Version ein erster Schritt für weitere Konsolenerweiterungen sein soll. Auch diese Version soll cross-plattform sein.

Im Sommer soll es dann ein Hüter-Event geben, quasi eine zeitlich begrenzte Saison. Auf Steam vergleicht man sie mit der Avalonian-Invasion im Jahr 2019. Weitere Informationen dazu gibt es bisher nicht.

Das große Highlight im Sommer werden aber wohl die Drachen darstellen, die zum ersten Mal im MMORPG enthalten sein werden. Laut Michael Schwahn, dem Co-Creative Director des Spiels, gehören Drachen einfach in ein Fantasy-MMO, weshalb sie endlich auch in Albion Online implementiert werden sollen.

Viel ist zu ihnen bisher nicht bekannt, aber sie sollen bedeutende, denkwürdige Ziele für Spieler sein und neue Möglichkeiten zur Erkundung, zum PvP und zum PvE bieten.

2026 können sich Fans von Albion Online also auf viele neue Inhalte und Updates freuen, und das ist nur bis zum Sommer. Wann die großen Updates genau erscheinen sollen, ist bisher unbekannt.