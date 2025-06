Beliebtes MMORPG aus Deutschland will neue Spieler begeistern, krempelt dafür den gesamten Start um

Am 30. Juni 2025 erscheint mit „Abyssal Depths“ das neue Update von Albion Online. Wenn der Plan der Entwickler aufgeht, könnte es sich dann besonders lohnen, erstmals in das MMORPG aus Berlin reinzuspielen.

Was planen die Entwickler? Ein Ziel des kommenden Updates „Abyssal Depths“ ist es, die Erfahrung neuer Spieler in dem mittlerweile 8 Jahre alten MMORPG spürbar zu verbessern und früheren Zugriff auf gewisse Inhalte zu ermöglichen. Erreichen möchten sie das mit den folgenden Anpassungen:

Das Albion Journal wird um eine neue Kategorie erweitert: „Die ersten Schritte“. Auf die Art bietet das Spiel nach dem Tutorial klare Pfade, die euch tiefer in die PvE-, PvP- und Crafting-Systeme einführen und wichtige Mechaniken besser erklären. Neue Meilensteine sollen die Motivation hochhalten.

Das Tutorial wird überarbeitet: Weniger Text und Infos, optimierte UI, geringerer Fokus auf Sammeln und Handwerk.

Weitere UI-Anpassungen sollen die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessern.

Die Fährtensuche für Mobs der Stufe 3 wurde in den blauen und gelben Zonen hinzugefügt.

Über die Ausstellungsinsel können Spieler die Insel-Features anschauen, bevor sie eines kaufen.

Die Anforderungen an die Gegenstandsstärke für die Arena und die korrumpierten Dungeons der Jäger wurden gesenkt.

Das Lernpunktesystem wird überarbeitet, mit weniger Grenzen und einem klareren Aufbau.

In einem mehr als 7 Minuten langen Video stellen die Entwickler diese und weitere Verbesserungen im Detail vor, schaut dafür auf YouTube vorbei.

Weitere Neuerungen von „Abyssal Depths“

Was bringt „Abyssal Depths“ noch? Die Verbesserung der Spielerfahrung für Neulinge ist aber nur ein Teil des neuen Updates. So kommen mit den Tiefen etwa eine neue, hochriskante Dungeon-Variante, in denen euch neben Monstern auch gegnerische Spielergruppen erwarten, die ebenfalls scharf auf die hiesigen Schätze sind. Je tiefer ihr euch vorwagt, desto höher das Risiko und desto besser die Beute.

Die neue Höhle des Antiquars bietet indes eine Art Tor zu Albions verfluchtesten Prüfungen: den Tiefen, Höllentoren und korrumpierten Dungeons. Das Feature soll es euch erleichtern, Mitspieler für die Inhalte zu finden und diese mit eurer Gruppe schnell zu erreichen. Über die verbundene Stadtbank könnt ihr zudem leicht eure Beute deponieren oder euch neu ausrüsten.

Seit einiger Zeit hat das MMORPG aus Berlin auch Server in Europa – Wahnsinn!

Wer sich über die Höhle des Antiquars in die jeweiligen Inhalte wagt, kann sich für den namensgebenden Antiquar Ruf erarbeiten und so Zugang zu teuflischen Belohnungen erhalten. Dazu gehören:

• Ein teuflisch aussehender Avatar und der passende Avatarring

• Dämonenumhang-Wappen (T4–T8)

• Zwei Spinnenbabys, die zu rasanten Reittieren heranwachsen sollen: Der Höllenspinner, ein Wesen aus den höllischen Tiefen, und der seltene Seelenspinner, ein gefräßiges Spinnentier, das sich von verlorenen Seelen ernährt

Zu guter Letzt kommen mit dem Echtblitz-Hammer und dem Starreblickstab 2 neue Kristallwaffen ins Spiel, die euch neue Spielstile ermöglichen sollen. Eine Übersicht über alle Neuerungen des Updates findet ihr auch auf albiononline.com.

Das MMORPG aus Deutschland konnte seit dem Launch im Juli 2017 eine beeindruckende Erfolgsgeschichte schreiben und zunehmend mehr Spieler auf die eigenen Server locken. Eine der Stärken von Albion Online ist aus unserer Sicht dabei die Wirtschaft.