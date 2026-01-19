In WoW Classic wird ein Item verkauft, das es noch gar nicht geben sollte

Obwohl es in World of Warcraft noch nicht zugänglich sein sollte, schmuggeln manche Items aus der nächsten Erweiterung in das Auktionshaus.

In der Anniversary-Version von World of Warcraft Classic steht bald der Launch von „The Burning Crusade“ bevor. Doch bis es in die Scherbenwelt geht, vergehen noch ein paar Tage – sollte man denken. Aber im Auktionshaus des Realms Thunderstrike ist ein Item aufgetaucht, für das man schon in der Scherbenwelt unterwegs sein muss. Ein Kuriosum, für das die Community am Ende nur eine Lösung kennt: Schummelei.

Bald startet in der Anniversary-Version wieder The Burning Crusade:

Was ist das für ein Item? Bei dem Gegenstand im Auktionshaus handelt es sich um das Buch „Anglermeister – Die hohe Kunst des Angelns“ („Master Fishing – The Art of Angling“).

Das Buch bringt Charakteren bei, wie man auch in der Scherbenwelt angeln kann und den maximalen Fähigkeitswert des Angelns auf 375 erhöht – also die Obergrenze von The Burning Crusade.

Woher stammt das Item? Genau das ist der Haken an der Sache. Denn eigentlich kann das Buch nur von einem ganz bestimmten NPC erstanden werden, nämlich von Juno Dufrain in den Zangarmarschen – also der Scherbenwelt.

Dieser Händler sollte allerdings, wie alle Gebiete der Scherbenwelt, noch gar nicht zugänglich sein. Eine andere Quelle als diesen Händler gibt es für das Buch nicht.

Antwort kann nur ein Exploit sein

Wie kann man das schon jetzt bekommen? Die Community rätselt, hat aber eine Lösung gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um einen Bug oder Exploit, den es schon damals in The Burning Crusade gab. Denn während die Scherbenwelt zwar noch nicht zugänglich ist – die Startgebiete der Blutelfen und Draenei sind es bereits. Und technisch gesehen befinden sich die Startgebiete der Draenei und Blutelfen in der gleichen „Instanz“ wie die Scherbenwelt.

Das heißt, wenn man weit genug aus den Startgebieten entkommt – etwa über das Meer – dann kann es beim Tod sein, dass der „nächste Friedhof“ beim Freilassen des Geistes in einem Scherbenwelt-Gebiet ist.

Allerdings merken einige Spieler an, dass man diese Distanz auf normalem Weg eigentlich gar nicht zurücklegen kann. Normalerweise würde man lange vorher an Erschöpfung sterben. Möglich wäre es demnach nur über sogenannte „Flyhacks“, die häufig auch von Bots benutzt werden, um etwa Erze oder Kräuter abzubauen – was natürlich streng verboten ist.

Man kann also wohl davon ausgehen, dass der Ersteller dieser Auktion sich am Ende einen Bann einfangen wird und der geringe Gewinn, den er oder sie durch das Verkaufen des Buches eingefahren hat, sich gar nicht auszahlt. Bis The Burning Crusade ein Comeback feiert, sind es nur noch wenige Tage – und dann dürfte die Jagd nach neuen Items wieder losgehen.