Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben

Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben

Auf Steam hat am Wochenende ein neues MMORPG seinen Spieltest gestartet und dabei viele Spieler angelockt, doch wer es entspannt mag, ist nicht willkommen.

Was ist das für ein Spiel? Apogea ist ein Oldschool-MMORPG aus der Iso-Perspektive, das mit einfacher Grafik, aber umso schwierigeren Herausforderungen daherkommt. Apogea will den Traum der Hardcore-Community erfüllen und setzt gezielt auf die Spieler, denen normale MMORPGs viel zu einfach und entspannt sind.

Zur Auswahl stehen die vier Klassen Knappe, Ritter, Magier und Schurke, die allesamt durch Talentbäume noch weiter ausgebaut und individualisiert werden können. Inhaltlich erwartet die Spieler eine Mischung aus Themenpark und Sandbox, bei der es schwierige Boss-Herausforderungen, aber auch PvP gibt.

So heißt es in der Steam-Beschreibung des Spiels: „Wir mögen auch Herausforderungen. Hier muss man sich Triumphe verdienen, sie werden nicht einfach so verschenkt. Der Weg ist hart und es steht viel auf dem Spiel. Wenn Sie ein Spiel suchen, das Ihnen nicht die Hand hält, dann sind Sie hier genau richtig.“

Doch die Entwickler gehen noch einen Schritt weiter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Apogea sehen:

Pixel-MMORPG Apogea zeigt im Trailer, wie herausfordernd es sein will
Kein Zutritt für Gelegenheitsspieler

Was soll das heißen? Dass Apogea nur etwas für Hardcore-Spieler sein soll, betonen die Entwickler nicht nur in der Steam-Beschreibung. Wer das MMORPG, das sich derzeit im Spieltest befindet, startet, muss zunächst einige Warnungen bestätigen.

Dabei wird man laut einem Reddit-Beitrag auch gefragt, was für eine Art von Spieler man ist. Antwortet man „Ich bevorzuge Casual“, dann schließt sich das Spiel und der eigene Browser öffnet Google mit der Suchanfrage „casual mmo“. Was sicher für den ein oder anderen Lacher gesorgt hat, soll wohl auch dem letzten Spieler deutlich machen, dass es in diesem MMORPG nicht um die Bedürfnisse von Gelegenheitsspielern geht.

Wie erfolgreich ist das MMORPG? Der Spieltest des MMORPGs konnte laut SteamDB am ersten Wochenende bereits fast 6.000 Spieler in der Spitze anlocken. Was auf den ersten Blick nach noch nicht viel aussieht, ist in Anbetracht des Hardcore-Aspekts und der Indieproduktion bereits ein Erfolg.

Auf dem Discord-Server des neuen MMORPGs tummeln sich zudem bereits über 30.000 Spieler und auch eine kleine, aktive deutsche Community gibt es bereits.

Apogea will das Gegenteil des Mainstreams und der Entwicklungen des Genres der letzten Jahre hin zu einem Spiel für alle sein. Seine Hardcore-Ausrichtung scheint eine Fanbase zu finden, die sich in anderen Titeln sonst eher langweilt. Abzuwarten ist, wann der offizielle Release ist und wie teuer das MMORPG wird. Apogea ist nicht das erste erfolgreiche Indie-MMORPG 2026: Neuer Überraschungshit auf Steam ist ein MMORPG von einem Solo-Entwickler und es hat nur eine Schwäche

Quelle(n): reddit.com, steamdb.info, Steam
