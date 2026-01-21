Eines der hübschesten MMORPGs auf Steam könnt ihr fast eine Woche lang kostenlos spielen

MMORPGNews
Wenn es um die schönsten MMORPGs geht, darf Pax Dei nicht fehlen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann das in den kommenden Tagen auf Steam kostenlos tun.

Warum lohnt es sich jetzt, Pax Dei auszuprobieren? Bis zum 26. Januar 2026 um 19 Uhr dürft ihr das MMORPG auf Steam kostenlos herunterladen und spielen. Normal liegt der Preis für das Spiel von Mainframe Industries bei 29,99 Euro. Wer beim kostenlosen Test Spaß in der Mittelalter-Welt von Pax Dei hat, kann sich das Online-Abenteuer bis zum 2. Februar 2026 für 17,99 Euro kaufen.

Im Zuge des Tests erstellt ihr euch auf einer der Live-Welten einen Charakter. Damit ihr in dieser Zeit möglichst viele Features des MMORPGs ausprobieren könnt, erhaltet ihr einen Token für ein Grundstück, auf dem ihr euch dann ein Eigenheim hochziehen könnt. Außerdem ist der Premium-Status aktiviert, der euch etwa Boni für die erhaltene Erfahrung sowie Gnade gewährt.

Apropos Gnade: Für den Test erhaltet ihr 200 Gnade. Das ist eine Spielwährung, mit der ihr Wunder (etwa für die Schnellreise oder Buffs) aktivieren oder die Miete für euer Grundstück bezahlen könnt.

Was passiert, wenn ich das Spiel nach dem Test nicht sofort kaufe? Wer Pax Dei bis zum 28. Januar 2026 nicht kauft, verliert sein Grundstück. Alle erspielten Materialien landen jedoch in der Einlösewarteschlange, wo sie gespeichert werden, bis ihr Pax Dei erneut einen Besuch abstattet. Zudem werden euer Charakter, seine Fertigkeiten und sein Inventar gespeichert.

Wenn ihr euch also erst zu einem späteren Zeitpunkt für den Kauf entscheidet, müsst ihr euch also nur einen neuen Ort für den Wiederaufbau eures Eigenheims suchen. Der restliche Fortschritt bleibt bestehen. Eine FAQ zur Testphase von Pax Dei findet ihr auf Steam.

Ein Besuch der Welt von Pax Dei lohnt sich

Lohnt sich das Spiel? Pax Dei ist ein eigenwilliges MMORPG, das sicherlich nicht jedem Genre-Fan gefällt. Es setzt einen großen Fokus auf eine Sandbox-Spielerfahrung, in der das Sammeln von Ressourcen, das Bauen eines Hauses beziehungsweise einer ganzen Siedlung sowie das soziale Miteinander im Fokus stehen.

Wer gut beim Sammeln und Bauen entspannen kann, der dürfte – trotz oder vielleicht sogar wegen des hohen Grind-Faktors – mit Pax Dei viel Freude haben. Umso mehr, weil euch das Spiel in eine wunderschöne Mittelalter-Welt führt, die mit ihrer enormen Weitsicht und tollen Panoramen glänzt.

Ebenfalls ein Pluspunkt: Die Entwickler haben einen der größten Kritikpunkte der Launch-Version entschärft: Ihr könnt eure Grundstück-Miete mittlerweile auch über die erspielbare Gnade verdienen. Die Grundstücks-Token sind also nicht mehr fest mit dem optionalen Abo verbunden. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Wunderschönes MMORPG auf Steam fängt sich zum Launch einige Kritik ein, veröffentlicht jetzt lange ToDo-Liste für die nächsten Updates

