2025 scheiterte ein MMORPG schon bei Release, jetzt soll alles besser werden, der erste Schritt ist das neue Kampfsystem

Als The Quinfall 2025 an den Start ging, waren viele Spieler enttäuscht. Das Indie-MMORPG konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Doch statt aufzugeben, haben die Entwickler weitergearbeitet und stellen nun ein neues Kampfsystem vor, das erstaunlich gut aussieht.

Was ist das für ein MMORPG? The Quinfall ist Sandbox-MMORPG, das vor allem auf Grind und langwierige Level-Prozesse ausgelegt ist. Wer etwas im Spiel erreichen will, muss es sich lange erarbeiten und braucht viel Biss.

Dabei erinnert es an Genre-Urgestein Metin 2, teilt aber auch einige Schwächen mit dem einst extrem beliebten MMORPG. So war von Beginn an das Kampfsystem ein Problem. Die Spieler beschrieben es als unintuitiv, langweilig und altbacken – Adjektive, die kein Entwickler gerne liest.

Statt nach dem schwierigen Start des MMORPGs aufzugeben, haben die Entwickler sich an die Arbeit gemacht und im ersten großen Update 2026 ein ganz neues Kampfsystem präsentiert.

Hier könnt ihr das letzte große Update zu Quinfall sehen:

Neues Kampfsystem überrascht

Wie ist das neue Kampfsystem? Die Entwickler von The Quinfall haben in einem YouTube-Video das neue Kampfsystem gezeigt. Was sofort auffällt, ist die Mobilität, die Spielercharaktere bewegen sich im Kampf viel mehr, nutzen Bewegungsfähigkeiten und es passiert viel.

Gleichzeitig gibt es buntere Effekte, mehr Flächenangriffe und mehr Explosionen. Das sorgt für ein angenehmes Farbspiel im Video, das ganz im Kontrast des vorher vor allem als trist wahrgenommenen MMORPGs steht.

Auch die Spieler freuen sich über das Update, das dem MMORPG auch frischen Wind verleiht. So fragen einige in den Kommentaren unter dem YouTube-Video nach einem neuen Server, um das MMORPG nochmal von vorn zu erleben.

Hier könnt ihr das neue Kampfsystem sehen:

Wie steht es um Quinfall? Auch wenn das neue Kampfsystem ein wichtiger Schritt für die Early-Access-Entwicklung des neuen MMORPGs ist, zeigen die Spielerzahlen auf SteamDB eher ein enttäuschendes Bild. Trotz einer Rabatt-Aktion, bei der das MMORPG weniger als einen Euro kostet, tummeln sich auf dem Server zur besten Zeit am Tag nur noch weniger als 1.000 Spieler zeitgleich.

Ob das neue Kampfsystem und die Rabatt-Aktion wieder ein paar neue Spieler zum Steam-MMORPG bringt, bleibt abzuwarten, zufrieden können die Entwickler wohl aber noch nicht sein.

2026 möchte das MMORPG mit neuen Updates endlich seinen schlechten Ruf ablegen, und das, obwohl das letzte Jahr kein guter Start für das MMORPG war. Dass The Quinfall 2025 vor allem enttäuschte, sah auch MeinMMO-Experte Karsten Scholz so. Er platzierte das MMORPG auf seinem Ranking der Schande: 13 neue MMORPGs sind 2025 erschienen – das Ranking der Schande verrät, welches Spiel am meisten enttäuscht hat (Update für Dezember)