Riot sendet Lebenszeichen für das MMORPG zu LoL, die Community feiert, doch zu früh

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier
Das MMORPG zu League of Legends befindet sich noch tief in der Entwicklung, doch sendet nun ein Lebenszeichen in Form einer neuen Anstellung. Ein bekannter Entwickler wird zum neuen Mitarbeiter bei Riot Games.

Was ist das für ein Lebenszeichen? Immer wieder landet das LoL-MMORPG in unseren Umfragen auf einem der Top-Plätze, wenn es darum geht, auf welches Spiel ihr euch freut. Dabei ist das Spiel weder draußen noch gibt es bislang irgendwelche Gameplay- oder auch nur Teaser-Szenen zu erblicken.

Dass das Projekt real ist, haben die Entwickler bei Riot jetzt jedoch klar bestätigt. Sie schicken ein neues Lebenszeichen, indem sie den neuen Senior Game Producer Raymond Bartos einstellen. Dieser teilte am 15. Januar 2026 auf X.com mit, dass er seinen neuen Job bei Riot im MMO-Team angetreten ist.

Während der neue Entwickler sich über die Möglichkeit bei Riot freut, bringt er auch einiges an Fachwissen mit sich.

Gute Skills für Riot

Wer ist der Entwickler? Raymond Bartos ist in der MMORPG-Szene kein Unbekannter. Der Entwickler arbeitet laut eigenen Angaben auf Twitch seit 15 Jahren als Entwickler und war zuvor unter anderem bei Blizzards World of Warcraft als Lead Producer tätig. Aus dieser Position wechselte er direkt zu Riot und ihrem MMORPG-Team.

Zuvor war Bartos unter anderem auch bei Daybreak Game Company LLC angestellt, wo er an Spielen wie Just Survive und H1Z1 arbeitete. Die guten Skills, die er mitbringt, kann Riot sicher gebrauchen, doch auch die Community reagiert auf die Einstellung.

Wie reagiert die Community? Die Community des Riot-MMORPGs freut sich über das neue Lebenszeichen der Entwicklung. Auch scheint Bartos bei den zukünftigen Spielern ein guter Kandidat zu sein. Doch zwischen dem Jubel findet sich auch große Skepsis auf Reddit.

Die bisherige Entwicklung des MMORPG bei Riot war schwierig. So wurde das Projekt 2024 nach 3-jähriger Entwicklung neu gestartet und zurück zum Reißbrett befördert. Mehr als zwei Jahre später ist der genaue Stand unbekannt.

Immer wieder gibt es zwar Stellenausschreibungen und teilweise provokante Werbung für die Arbeit bei Riot, Gameplay oder auch nur eine Grafik zum Spiel fehlen weiterhin. Der Jubel der Community über das Lebenszeichen ist zu früh, schließlich hat Riot das Spiel schon einmal nach 3 Jahren Entwicklung von vorne gestartet und niemand sagt, dass das nicht wieder passieren kann.

Das LoL-MMORPG ist auch wegen seiner wenigen bekannten Details so beliebt. Die Fans können noch hoffen, dass ihre Wünsche für das MMORPG in Erfüllung gehen. Eine große und vielfältige Welt hat man mit Runeterra hingegen schon. Wieso der Release trotz bestehender Welt dennoch nicht vor 2027 geschehen wird, erfahrt ihr hier: Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen

