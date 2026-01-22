Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben

Früher Legacy: Steel and Sorcery, heute Eldegarde: Das neue Game eines ehemaligen WoW-Entwicklers verlässt den Early Access auf Steam und ändert nicht nur seinen Namen. Aus einem Extraction-Spiel wird jetzt ein „Mini-MMO“, das euch auch komplett PvE spielen lässt.

Was ist das für ein Spiel? Eldegarde ist das neue Spiel von Chris Kaleiki und seinem Team Notorious Studios. Dort sitzen neben ihm, Ex-Game-Designer von World of Warcraft, auch 7 weitere ehemalige WoW-Entwickler. Das sieht man ihrem neuen Projekt auch an, denn rein optisch orientiert sich das Fantasy-Spiel bereits stark am Stil von WoW.

Das Spiel startete am 12. Februar 2025 in den Early Access auf Steam, ursprünglich unter dem Namen Legacy: Steel and Sorcery. Nun hat es am 21. Januar 2026 den Early Access verlassen, und zwar als Eldegarde und mit einer etwas anderen Ausrichtung.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu Eldegarde:

Dank neuem PvE-Modus jetzt ein „Mini-MMO“

Was ist die neue Ausrichtung? Zum Release bezeichnen die Entwickler ihr neues Spiel als „Mini-MMO“. Das schreibt Chris Kaleiki in einem Post auf X (ehemals Twitter). Kaleiki meint: „Stellt es euch als eine Fantasy-Version von Ark Raiders [gemeint ist hier wohl ARC Raiders] vor.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer eine Art WoW mit mehr Spannung und höherem Risiko erleben will, für den gibt es nach wie vor den PvPvE-Extraction-Modus. Darin kloppt ihr euch durch NPC-Gegner, lauft dabei aber auch anderen Spielern über den Weg, die euch angreifen können. Schnelle PvP-Action gibt es außerdem in der Arena, wo ihr euch direkt mit anderen Spielern messen könnt.

Habt ihr hingegen keine Lust darauf, gegen andere Spieler zu kämpfen, gibt es für euch jetzt auch einen neuen PvE-Modus. In diesem erkundet ihr ebenfalls Dungeons, aber eben ohne den Stress, dass euch jederzeit ein anderer Spieler angreifen könnte.

Gibt es weitere Neuerungen? Ja, mit dem Release von Version 1.0 kommt auch eine neue Klasse ins Spiel: der Paladin (den seht ihr auch im Titelbild). Er ist ein schwer gepanzerter Tank mit einem Fokus auf Verteidigung. Die bereits vorhandenen Klassen haben ebenfalls neue Perks bekommen.

Der Early-Access-Start des Spiels verlief alles andere als reibungslos, wie auch die aktuellen Reviews zum Spiel immer noch zeigen. Die Gesamtwertung fällt nur „ausgeglichen“ aus (Stand 22. Januar, 11:43 Uhr), wofür vor allem eine Art von Problemen gesorgt hat. Mehr dazu lest ihr hier: Entwickler wollte aus den Fehlern von WoW lernen, hat auf Steam jetzt ein großes Problem