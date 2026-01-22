WoW verlangt von allen Charakteren Gold – „Das war ein echter Schurken-Move von Blizzard“

Alle in World of Warcraft mussten Gold zahlen. Ein Fehler, den Blizzard korrigiert – aber erst in mehreren Wochen.

Patch 12.0 von World of Warcraft ist live und hat eine Menge größerer Anpassungen mit sich gebracht. Auch das Transmog-System hat viele Anpassungen durchlaufen und für so manchen Schock gesorgt: Denn alle Charaktere trugen beim Einloggen wieder ihr „echtes“ Outfit und nicht mehr ihre Transmogrifikation. Die muss für jeden Charakter erst einmal neu gekauft und abgespeichert werden.

Ein Ärgernis, über das sich so einige beschwert haben. Manch einer bezeichnet das als echten „Gangster-Move“.

Was war das Problem? Mit Patch 12.0 wurde die Transmogrifikation von allen Charakteren entfernt, um das neue System einzuführen. Die gespeicherten Sets sind zwar noch vorhanden, müssen aber eben erst „gekauft“ werden, indem man sie in den entsprechenden Slots abspeichert. Das kann zwischen 1.500 und 3.000 Gold kaufen.

Oder anders gesagt: Wer genau so aussehen will, wie vor dem Patch, muss ein kleines Sümmchen Gold bezahlen.

Ein Umstand, der im Subreddit von WoW auch kritisiert wird, wie etwa im Beitrag von sirgarynipz, der schreibt: „Allen das Transmog zu entfernen und danach 3.000 Gold zu verlangen, nur um es wieder tragen zu können, das war ein absoluter Gangster-Move von Blizzard“.

Dieser Ansicht stimmen weit über 3.000 Leute zu und der beliebteste Kommentar sagt schlicht: „Der erste Slot hätte kostenlos sein sollen.“

Eine Meinung, die Blizzard teilt und prompt ankündigte, dass man das beheben wird.

Was hat Blizzard angekündigt? Die Entwickler haben sich im offiziellen WoW-Forum eingestanden, dass sie bei der Umstellung des Systems nicht bedacht haben, dass ja alle ihr aktuelles Transmog verlieren und das erst einmal neu kaufen müssen. Aus dem Grund wird es zu einem späteren Zeitpunkt – nämlich mit Patch 12.0.1, also dem Release-Patch Ende Februar – für alle Charaktere eine Entschädigung geben: Das Abspeichern einer Transmogrifizierung wird kostenlos.

Sobald der Patch live geht, wird die erste Transmogrifikation für jeden Charakter kostenlos sein.

Eine freie Transmogrifikation für alle

Wie kann man Transmog-Kosten sparen? Viele Mitglieder der Community merken an, dass man jetzt am besten auf das Event „Der große Stylecheck“ warten sollte. Falls sich das nicht mit Patch 12.0 geändert hat, sind sämtliche Transmogrifikationen während dieses Events nämlich kostenlos. Das wäre dann der perfekte Zeitpunkt, um für alle Charaktere gleich Dutzende Sets anzulegen und abzuspeichern, denn im Nachhinein kann kostenlos zwischen diesen gewechselt werden.

Habt ihr euch schon mit dem neuen Transmog-System auseinandergesetzt? Was haltet ihr von den Änderungen und Blizzards Reaktion auf die 3.000 Gold, die jetzt allen „verlorengegangen“ sind? Eine gute Sache oder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Cortyn meint: Auch wenn es natürlich ein wenig schade ist, dass alle Charaktere ihr aktuelles Transmog bei der Umstellung auf das neue System verloren haben, finde ich den Aufschrei doch ein wenig übertrieben. Denn die Kosten, um das eigene Set wieder einzurichten und „permanent“ zu machen, liegen eben bei rund 3.000 Goldstücken. Das entspricht dem Aufwand von 3 bis 4 Weltquests mit Gold-Belohnung, also rund 15 Minuten Spielzeit. Ein wirklich großer Aufwand ist das nur für alle, die gleich mehrere Dutzend Charaktere aktiv spielen und diesen Preis mehrfach bezahlen müssen.

Dennoch ist es natürlich nett, dass Blizzard dem Wunsch nachgibt und hier allen Charakteren eine kostenlose Transmogrifizierung ermöglicht. Etwas, von dem ich nicht dachte, dass sie es machen würden – aber eben zugleich etwas, auf das sich die allermeisten freuen dürften.
Bei dem Patch liefen aber auch noch andere Dinge schief – mythische Bosse fielen innerhalb weniger Sekunden um.

