Counter Strike 2 hat zahlreiche Fans verärgert – Mit einem einfachen Trick könnt ihr das beliebte CS:GO auf Steam wieder spielen

Counter-Strike 2 hat zahlreiche Fans verärgert. Doch mit einem einfachen Trick könnt ihr das beliebte CS:GO weiterhin auf Steam spielen. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Ganze anstellt.

Das Gaming-Universum ist ständig in Bewegung, und die Veröffentlichung von Counter-Strike 2 hat die Community gespalten. Nicht jeder war bereit, sein geliebtes CS:GO aufzugeben und den Nachfolger zu umarmen.

Tatsächlich hat Counter-Strike 2 seit seinem Erscheinen vor knapp zwei Wochen eine erstaunliche Leistung erbracht – aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Das Spiel ist aktuell eines der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve. Die Spieler sehnen sich nach CS:GO. Doch mit einem einfachen Trick könnt ihr nun den beliebten Shooter wieder spielen.

CS:GO Steam-Rückkehr: Eine Rettung in der Bibliothek

Was ist das für ein Trick? Für all diejenigen, die mit Counter-Strike 2 noch nicht warm geworden sind, gibt es eine Rettung in der Steam-Bibliothek. Das beliebte CS:GO ist immer noch verfügbar, auch wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.

So findet ihr CS:GO auf Steam:

Geht in eure Steam-Bibliothek und sucht nach Counter-Strike 2.

Mit Rechtsklick könnt ihr die Eigenschaften auswählen.

Geht zu Betas und wählt die Option für die CSGO-Legacy-Version im Dropdown-Menü aus.

Voilà! Ihr habt nun Zugriff auf eine eingefrorene Version von Global Offensive, die ihr theoretisch für immer spielen könnt.

Wo ist der Haken? Doch am 1. Januar 2024 wird Valve jeglichen Support für CS:GO einstellen – das Spiel wird also keine Updates mehr erhalten. Zudem wird auch kein offizielles Matchmaking für CS:GO unterstützt. CS:GO solltet ihr weiterhin über Community-Server spielen können.

In einer Welt voller Neuerungen und aufregender Entwicklungen sind es manchmal die alten Erinnerungen, die am meisten bedeuten. Das Fortbestehen von CS:GO auf Steam, wenn auch mit Einschränkungen, ist ein kleiner Trost für all diejenigen, die das Spiel immer noch lieben.

