Behörde sagt: Microsoft hat sie belogen – Müssen sie Activision Blizzard wieder freigeben?

Microsoft hat Ärger mit der Finanzaufsicht der USA, der FTC. Die hatte Microsoft nur erlaubt, Activision Blizzard (Call of Duty, WoW) zu kaufen, weil sie bestimmte Zusagen abgegeben haben. Diese Zusagen hat Microsoft nun aber gebrochen, als sie 1.900 Leute bei Activision Blizzard entließen. Die FTC beschwert sich beim Berufungsgericht.

Das ist die Situation:

Microsoft hat Activision Blizzard US-Dollars für fast 69 Milliarden US-Dollars gekauft. Der Deal war so groß, dass sie dafür das Okay von zahlreichen Kartellämtern und Finanzaufsichts-Behörden weltweit benötigten. Es dauerte gut anderthalb Jahren vom Angebot bis zu dem Zeitpunkt, als der Deal dann wirklich abgeschlossen war und die Fusion eingeleitet wurde. Doch ganz durch ist der Deal nicht, die FTC hat Berufung eingelegt.

Bei so einem Deal besteht die Gefahr, dass ein Monopol entsteht, das den Markt negativ beeinflusst. Gerade Sony gefiel der Zusammenschluss von Xbox mit Activision so gar nicht.

Damit sie den Deal durchbekommen, hat Microsoft zahlreiche Versprechen und Zusagen abgegeben, dass kein Monopol entsteht und Activision Blizzard eigentlich als Einzelfirma weiter bestehen bleibt. Das Versprechen wurde jetzt gebrochen.

Vor allem Call of Duty war ein großer Zankapfel zwischen Sony und Microsoft, an dem der Deal zu scheitern drohte:

Entlassungen bei Activision Blizzard sind gegen die Zusicherungen

Was sind die Beschwerden? Ein Anwalt der Finanzbehörde FTC hat beim Berufungsgericht in San Francisco eine Beschwerde eingereicht und wirft Microsoft vor, Zusagen gebrochen zu haben (via courtlistener):

Microsoft hätte zugesichert, dass der Zusammenschluss mit Activision dem ganzen Unternehmen beim Wachstum helfen werde. Activision Blizzard und Microsoft sollten weitgehend unabhängig voneinander handeln. Und Activision Blizzard solle im Großen und Ganzen so bleiben, wie vor dem Zusammenschluss.

Das sei jetzt aber infrage gestellt. Denn es seien viele Arbeitsplätze abgebaut worden, weil es Überschneidungen gäbe. Genau das, widerspreche ja den Beteuerungen, dass beide Firmen weitgehend unabhängig bleiben sollten.

Der Anwalt kritisiert auch, dass Microsoft mehrere Spiele von Bethesda nun exklusiv für die Xbox herausgebracht habe, obwohl man europäischen Behörden versprochen habe, genau das nicht zu tun.

Es gäbe also einen Unterschied zwischen dem, was Microsoft sagt und dem, was es letztlich tut.

Der Anwalt spricht davon, dass Microsoft sich selbst widerspreche, ihr Handeln die gegebenen Zusagen “untergrabe” und Microsoft “inkonsistent” in seinen Aussagen sei – das ist wohl Juristensprache für “Die haben uns belogen.”

Was könnte da passieren? Wie die Seite Polygon schreibt, wäre es theoretisch möglich, dass Microsoft die Fusion „rückgängig“ machen und Activision Blizzard wieder freigeben muss.

So etwas kam in der Vergangenheit schon vor: So haben sich 2009 zwei Lebensmittelketten zusammengeschlossen, verloren dann aber die Berufung. Letztlich musste die Firma 32 Läden und einen Markennamen aufgeben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Microsoft passiert, sei aber gering. Ein Statement des Berufungsgerichts zur Eingabe des FTC-Anwalts steht noch aus.

