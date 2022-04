Lost Ark: Wie komme ich nach Rohendel?

Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Ist das erledigt, könnt ihr in den Hafen und die Segel Richtung Rohendel setzen. Versucht dabei, die gefährlichen Gewässer, wenn möglich, zu umschiffen, oder von den Reparaturmöglichkeiten auf hoher See Gebrauch zu machen. Die Reise ist gefährlich und tut eurem Schiff ziemlich weh.

Wie funktioniert die Quest? Wenn ihr euer Schiff bereits ein wenig geupgraded habt, kann es sein, dass ihr diese Quest einfach überseht. Königin Ealyn gibt euch die Aufgabe, euer Schiff zu verbessern, damit ihr die stürmische See von Procyon auch überlebt. Dort geht es nämlich deutlich rauer zu, als in den bisherigen Gewässern.

Auf der Insel angekommen folgt ihr dem Weg in das große Haus und sprecht mit der Fee Minerva, welche euch das Buch „Meer der Balance“ suchen schickt. Es befindet sich im selben Haus in der unteren, linken Ecke.

Habt ihr alles in dieser Reihenfolge erledigt, steht euch der Weg nach Rohendel offen und ihr könnt eure Suche nach den Archen fortsetzen. Wenn ihr noch etwas Hilfe bei den Quests benötigt, lest einfach weiter.

Ab einem gewissen Punkt in Lost Ark erreicht ihr in der Hauptgeschichte die Quest, die euch nach Rohendel schickt. Aber wie genau kommt ihr da eigentlich hin? Wir von MeinMMO erklären es euch.

