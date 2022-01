Lost Ark: Wo kann man das MMORPG spielen und kommt es auch für PS5 und Xbox?

Was haltet ihr davon? Würdet ihr Lost Ark gerne auf der Konsole sehen oder reicht euch die Controller-Steuerung aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Welchen PC braucht ihr zum zocken? Die Systemanforderungen von Lost Ark sind allerdings denkbar niedrig, sodass ihr das Spiel mit so gut wie jedem halbwegs aktuellen PC spielen könnt. Ein High-End-PC mit einer der momentan schwer vergriffenen Grafikkarten ist also überhaupt nicht nötig.

Was sagt die Community? Der Wunsch nach einer PS5 oder Xbox-Version von Lost Ark ist derzeit nicht sonderlich laut. Es gibt einige Threads im reddit zu diesem Thema, allerdings hat keiner davon besonders viele Upvotes und viele sind bereits mehrere Jahre alt (via reddit ).

Wenn es euch also um das reine Spielgefühl geht, könnt ihr einfach euren PS5-Controller am PC einstecken und damit Lost Ark zocken, das ist kein Problem.

Das neue MMORPG Lost Ark kommt am 11. Februar zu uns in den Westen. Die Entwickler als auch Publisher Amazon erwarten daher viele neue Spieler. Diese fragen sich aber nun, kommt das Game auch für PS5 und Xbox? Wir von MeinMMO klären auf.

