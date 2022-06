LoL-Team von HandOfBlood zerstört gegnerischen AD-Carry komplett – Hat endlich alleinigen Platz 1

Seit Wochen kämpfen mehrere LoL-Teams in der deutschen Strauss Prime League um den ersten Platz. Am 21. Juni trafen Eintracht Spandau und Schalke 04 aufeinander, die beiden verbliebenen Erstplatzierten. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel konnte sich am Ende das Team von HandOfBlood durchsetzen, weil sie den gegnerischen AD-Carry komplett aus dem Spiel genommen hatten.

Wie lief die Saison in der Prime League?

Die Strauss Prime League ist die höchste deutschsprachige Liga in LoL. Hier treffen die Teams aufeinander, die uns später in den EU Masters gegen die anderen regionalen Ligen vertreten. Im November 2021 kündigte der YouTuber HandOfBlood an, mit einem eigenen Team in dieser Liga zu starten: Eintracht Spandau.

Direkt im Spring Split konnte man sich einen starken Platz 2 sichern, der auch in den Playoffs verteidigt wurde. Bei dem ersten EU Masters flog das Team jedoch noch in der Gruppenphase raus.

Anfang Juni startete dann der Summer Split. Dort ging es über Wochen eng an der Spitze zu. Eintracht Spandau benannte sich sogar kurzfristig um, damit sie garantiert als erster in der Tabelle angezeigt wurden.

Vor dem 7. Spieltag gab es noch zwei Teams auf dem geteilten ersten Platz: Schalke 04 und Eintracht Spandau hatten beide fünf Siege und eine Niederlage. Der Gewinner würde also die alleinige Tabellenführung bekommen.

Mehr zum Team von Eintracht Spandau erfahrt ihr in diesem Video:

Eintracht Spandau lässt einen Gegner gar nicht ins Spiel kommen

Wie verlief das Match? Die ersten 20 Minuten waren sehr ausgeglichen. Einen leichten Vorteil erspielte sich sogar Schalke 04, die bei Minute 17 einen Vorsprung von knapp 4.000 Gold hatten. Ein zu riskanter Towerdive in der Botlane und ein verlorener Teamkampf bei Minute 21 läuteten dann die Wende ein.

Eintracht Spandau konnte sich einen Baron holen und hatte von da an einen Vorteil im Gold und auch allgemein auf der Karte.

Besonders auffällig an dem Spiel war jedoch der Fokus auf den gegnerischen AD-Carry TakeSet. Der spielte Jinx und sollte eigentlich für ordentlichen Schaden sorgen. Doch TakeSet wurde in jedem Teamfight so schnell ausgeschaltet, dass er bis zum Ende des Matches 0 Kills und 0 Assists hatte. Er war also an keinem der 8 Kills seines Teams beteiligt.

Die Statistiken am Ende des Matches.

Wie sieht die Tabelle jetzt aus?

Eintracht Spandau für die Tabelle mit 6 Siegen und 1 Niederlage an

Der zweite Platz ist dreigeteilt: Schalke 04, BiG und SK Gaming Prime haben jeweils 5 Siege und 2 Niederlagen

Auf Platz 5 steht Unicorns of Love: Sexy Edition mit 4 Siegen und 3 Niederlagen

Platz 6 teilen sich MOUZ und E WIE EINFACH ESPORTS mit 3 Siegen und 4 Niederlagen

GamerLegion und Wave Esports haben beide 2 Siege und 5 Niederlagen

Den letzten Platz belegt PENTA 1860 abgeschlagen mit 0 Siegen und 7 Niederlagen

Am Donnerstag, dem 23. Juni findet der nächste Spieltag statt. Jeweils Dienstag und Donnerstag werden die Matches der Liga ausgetragen. Spätestens am 28. Juli steht fest, welche Teams in die Playoffs einziehen und dann um die Teilnahme an den EU Masters im Sommer mitspielen.

Die EU Masters im Frühjahr 2022 schauten durchschnittlich 88.000 Menschen und im Peak waren bis zu 290.000 gleichzeitig in den Streams (via Esports Charts). Gespielt wurde um ein Preisgeld von insgesamt 167.000 Euro.

Was sagt ihr zu dem Erfolg von Eintracht Spandau? Hat das Team es verdient, auf Platz 1 zu stehen? Und schaut ihr regelmäßig in der deutschen Liga zu?

Wer mehr über Eintracht Spandau, die Gründung und die Vision des Teams erfahren möchte, kann sich unseren Podcast dazu anhören:

Eintracht Spandau erklärt uns, warum die deutsche LoL-Szene dringend was ändern muss