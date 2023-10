LoL: Buffs machen einen Supporter zu einem der besten Jungler im Spiel

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Zwar is Brand nicht so mobil wie andere Jungler und hat auch nur seinen Stun durch die Q als gute Gank-Option ein sehr guter Clear, könnte ihn aber im Jungle trotzdem sehr gut machen, da er dadurch Level- und Gold-Vorteile hat. Außerdem ist er auch im Teamfight durch seine Ultimate immer nützlich.

Auf Twitter postete der User Shapeshift seinen Full Clear mit Brand im Jungle. Er schafft es in 2:56 Minuten. Vor allem sein AOE-Clear durch die Kombination seiner W und der Passiven macht ihn so schnell. Hat er Level 3 erreicht und kann die Explosion seiner passiven Fähigkeit aktivieren, ist sein Clear optimiert.

In League of Legends ist Brand aktuell ein klassischer Poke-Support. Viele finden es nervig, gegen ihn zu spielen, aber in der aktuellen Meta ist er recht solide. Nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Auf dem Testserver sind aktuell Buffs für ihn verfügbar, die ihn zum wahren Jungle-Monster machen.

