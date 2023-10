LoL: Spieler diskutieren nach neuesten Patch über den Jungle – Bekommen weniger XP als üblich

Spieler in League of Legends diskutieren über den Jungle. Dabei fällt ihnen auf, dass sie weniger XP als üblich erhalten. Riot reagiert daraufhin mit Notfall-Patch. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In der Welt von League of Legends hat die Spielerbasis mit dem Erscheinen des neuesten Patches 13.20 einige Veränderungen im Jungle bemerkt. Das Hauptziel dieses Updates war es, die Dominanz der Jungler in allen Spielphasen zu verringern und das Spiel insgesamt ausgewogener und unterhaltsamer zu gestalten.

Doch während viele der Veränderungen in den offiziellen Patchnotes erläutert wurden, hat ein subtiler Verlust von Erfahrungspunkten (durch einen Bug) im Jungle einige Spieler verwundert und frustriert. Riot reagierte nun mit einem Notfall-Patch.

Aktuell sind die Worlds 2023 im vollen Gange. Hier könnt ihr die neue Hymne sehen:

XP-Verlust im Jungle durch Bugs

Wie reagieren die Spieler? Ein User mit dem Namen 6ajmon berichtete auf Reddit von seinen Erlebnissen im Übungsmodus, in dem er alle Monster im Jungle mit Shaco tötete. Dabei fiel ihm auf, dass die XP-Belohnung abnahm, wenn er sich zu weit von den besiegten Lagern entfernte, als hätte er keinen Jungle-Gegenstand gekauft.

Die Diskussion erstreckte sich jedoch über Shaco hinaus. DoomComp betont, dass dieses Problem alle Jungler betreffe und nicht auf einen speziellen Champion beschränkt sei. Die Verwunderung und Besorgnis der Spieler fand auf Reddit Gehör.

Spieler wie Retocyn äußerten ihre Bedenken über Champions wie Lillia und berichten von ähnlichen XP-Verlusten. Ein weiterer Reddit-User, SliceAndDies, wies darauf hin, dass selbst Master Yi beim Einsatz seines Alpha-Strikes nicht die volle XP erhalte.

Auch weitere Bugs im Spiel – Riot reagiert mit Notfall-Patch

Xanhomey ist verärgert und beschreibt weitere Bugs: Ich will ja nicht gemein klingen, aber wird das Spiel vor dem Update getestet? Das ist nicht der einzige große Fehler in diesem Patch, Tryndameres E verursacht keinen Schaden und Illaois E funktioniert aus irgendeinem Grund nicht bei bestimmten Champions.

Ist eine Lösung in Sicht? Inmitten dieser Diskussionen meldet sich Riot-Mitarbeiter Phreak im Reddit-Thread zu Wort. Er versicherte den Spielern, dass Riot die aufgetretenen Probleme bereits erkannt habe und an einem Mikropatch arbeite, um die auftretenden Bugs zu beheben.

Und in der Tat. Das League-Entwicklerteam bestätigte auf X, dass sie die Bugs bereits behoben haben. Die Probleme sollten laut den Entwicklern nun nicht mehr auftauchen.

Was wurde im Jungle tatsächlich verändert? Die vollständigen Patchnotes von 13.20, mit zahlreichen Änderungen, könnt ihr auf der offiziellen Seite von LoL nachlesen. Eine der bemerkenswerten Anpassungen betrifft das Smite. Spieler, die in entscheidenden Momenten schnell in Panik geraten, brauchen keine Angst mehr zu haben, versehentlich das falsche Ziel anzuvisieren.

Wenn ihr die Smite-Taste drückt, ohne ein bestimmtes Ziel anzupeilen, wird automatisch das nächstgelegene epische Monster im nahen Umkreis anvisiert und gesmitet. So können Jungler leichter Drachen und den Baron smiten, auch wenn beispielsweise ein riesiger Cho’ Gath im Weg stehen würde.

Der Schaden von Smite gegen Champions und Begleiter wurde reduziert, es funktioniert jetzt hauptsächlich als Verlangsamung.

Unter anderem wurde noch Folgendes geändert:

Jungle-Monster haben nun höhere Lebenswerte – das Leben skaliert nun über Stufe 11 hinaus.

Die Heilung durch Monsterkills und die Heilung pro Sekunde durch den Begleiter, die Jungler aus dem Jungle erhalten können, wurden begrenzt. Dafür wurde für die frühe Phase im Spiel der Angriffsschaden der Monster verringert.

Camps für Nichtjungler haben jetzt mehr Leben, um Laner dazu zu ermutigen, sich auf Vasallen auf ihrer Lane zu konzentrieren und das Wildern des Jungles zu erschweren.

Die Regeln für die Erfahrung durch Lane-Vasallen wurden überarbeitet, um Jungler davon abzuhalten, Vasallen zu klauen und die Balance des Spiels zu verbessern.

Habt ihr ebenfalls unerwartete Probleme oder Fehler im Spiel seit dem jüngsten Patch bemerkt? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit uns.

