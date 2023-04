Entwickler zeigt stolz sein Game auf der Startseite von Steam: „Vor 3 Jahren wusste ich gar nicht, wie man programmiert“

Malve brachte bereits 2020 den Free2Play-Titel Calturin and Clone heraus, 2021 gefolgt von Calturin . Als sich Calturin nicht gut verkaufte, habe er seine erworbenen Fähigkeiten genutzt, um für andere in der Spieleentwicklung zu arbeiten.

Ich habe mein Bestes getan, um jeden Tag ein bisschen näher an die Fertigstellung heranzukommen. Ich wusste, dass ich von mir selbst enttäuscht sein würde, wenn ich das Projekt aufgeben würde. Und wenn ich jemals eine Karriere daraus machen will, muss ich in der Lage sein, Projekte zu beenden.

Was ist das für ein Spiel? Im Oktober 2022 veröffentlichte Lasse Zacho Malver seinen Auto-Battler Mage and Monsters. Darin spielt ihr einen Magier und befehligt gleichzeitig eine Armee, um haufenweise Monster plattzumachen.

