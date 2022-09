Verdächtige Spieletester betrügen kleine Indie-Entwickler auf Steam – Fiese Masche wurde jetzt aufgedeckt

Der Indie-Entwickler Fabrice Breton beschuldigt viele Kuratoren auf Steam, dass sie eine fiese Masche nutzen würden, um an kostenlose Keys zu kommen. Über ein kleines „Experiment“ versuchte er, solche Betrüger aufzudecken. Am Ende löschte Steam offenbar fast ein Dutzend Kuratoren-Seiten.

Der Entwickler Fabrice Breton gab einen interessanten Einblick in seine Arbeit. Er stellte dar, wie viele Anfragen man bekommen würde, wenn ein neues Indie-Spiel online geht. Plötzlich wollten alle einen Key für sein neues Spiel „BROK the InvestiGator“ haben.

Dabei handelt es sich um ein Point&Click-Adventure, obwohl Breton es auf Steam lieber als „Punch&Click“ bezeichnet (via steam.com).

Viele der Anfragen auf einen Spiele-Key zum Testen beriefen sich dabei auf eine Kuratoren-Seite auf Steam. Im Vorfeld hatte Breton erfahren, dass diese Kuratoren-Seiten auch gern genutzt werden, um kostenlose Keys abzugreifen und diese über Key-Reseller zu Geld zu machen (via reddit.com).

Er schaute sich einige Kuratoren-Seiten an und entdeckte verdächtige Indizien – generische Namen, immer wieder eine ähnliche Anzahl an Followern oder dieselben Administratoren fielen ihm auf.

Breton wollte auf die betrügerische Masche aber nicht reinfallen und dachte sich ein kleines Experiment aus, um die „guten“ von den „bösen“ Kuratoren zu unterscheiden. Wie gut das funktioniert, hat er wohl selbst nicht erwartet.

Dass die Entwicklung eines Indie-Titels nicht so leicht ist, zeigt folgendes Video:

Demo sorgt für negative Reviews und gebannte Kuratoren

Der Entwickler schickte viele Keys raus, allerdings nur von einer Demo-Version und nicht vom vollständigen Spiel.

Sein Gedanke dahinter: Echte Spieletester würden sich erneut bei ihm melden und um die vollständige Version bitten. Die entsprechenden E-Mail-Anfragen würden nicht so aussehen, als wären sie Massen-Ware – Copy/ Paste, um schnell und einfach Keys abzugreifen.

Dann nahm die Story ihren Lauf.

Die ersten Reaktionen waren viele positive Reviews durch die Kuratoren, denen er Keys geschickt hat. Doch dann änderte sich das Bild und die ersten negativen Reviews tauchten auf. Es gab sogar einige Fälle, in denen ein positives Review zu einem negativen verändert wurde.

Sein Spiel war auf einigen Kuratoren-Seiten sogar das einzige, das negativ bewertet wurde. Etwa bei einer Seite mit über 200 Rezensionen:

Here’s that particular curator who sent the email.

BROK is the *only* game not recommended out of 204 games 🤣 pic.twitter.com/O9Njpfu0J3 — BROK 🐊 OUT NOW! (@COWCATGames) August 28, 2022

Für Breton war klar: Hierbei handelt es sich eindeutig um eine Betrugsmasche. Hinter dem Deckmantel des Kuratoren-Systems greifen dreiste Betrüger die Keys ab und versilbern sie bei Key-Resellern zu echtem Geld.

Allerdings waren die Kunden der Reseller wohl nicht zufrieden mit ihren Demo-Keys. Die beschwerten sich bei den Verkäufern und das wiederum führte zu den negativen Reviews.

Breton meldete einige Kuratoren-Seiten bei Steam und auch Reddit ist auf die Sache aufmerksam geworden. Der User „darklinkpower“ hat ein Muster hinter vielen Kuratoren-Seiten erkannt und aufgedeckt, dass oft ein ganz bestimmter Admin Teil der Seiten ist (via reddit.com).

Steam bannte am Ende mindestens 20 Kurator-Seiten, die sich aufgrund des „Experiments“ als Betrug herausstellten. Laut darklinkpower gaben 9 davon eine negative Bewertung für BROK the InvestiGator ab und 11 waren mit dem Admin verbunden, den der User als Betrüger anklagte (via reddit.com).

Das ist zumindest eine kleines Happy End. Denn das Problem mit den Key-Resellern besteht weiterhin.

Fabrice Breton hat daraufhin Steam angeschrieben und bittet um eine Überarbeitung des kompletten Kurator-Systems (via twitter.com). Für ihn lädt der aktuelle Aufbau dazu ein, eine solche Betrugsmasche zu fahren.

So kann man über „Curator Connect“ maximal 100 Kuratoren über Steam direkt einen Key schicken. Allerdings muss die Organisation trotzdem über E-Mail laufen, das Kurator-System sieht keine Kontakt-Aufnahme vor. Zudem können Kuratoren ein Spiel auf Steam bewerten, ohne es in der Bibliothek zu haben.

Er bittet in einem abschließenden Tweet alle Gamer darum, keine günstigen Keys von Key-Resellern zu kaufen (via twitter.com). Entwickler hätten in der Regel nichts davon und besonders für Indie-Entwickler sei jeder Dollar, jeder Euro wertvoll.

