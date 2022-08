Die Gesamtfläche dieser Tastatur beträgt 16 × 4 m und besteht aus 104 Betontasten. Jede reguläre Taste wiegt rund 80 Kilogramm, die Leertaste wiegt rund 450 Kilogramm (via wikipedia.com ). Aber die Tastatur des Künstlers besitzt jedoch keine richtige Funktion: Ihr könnt damit also keine Befehle an einen Computer weitergeben.

Wie funktioniert das in der Praxis? Die YouTuber haben die Tastatur mit einem Spiel ausprobiert. Hier geht es darum, so schnell wie möglich Wörter zu tippen. Tatsächlich darf einer von beiden dann um die Tastatur herumklettern und die entsprechenden Tasten drücken. Das läuft sehr chaotisch ab, weil die Tasten deutlich weiter voneinander entfernt sind als normal.

Was ist das für eine Tastatur? Die beiden YouTuber haben die Tastastur in ihrem Video gebaut. Die Tastatur selbst ist ein Gerüst aus Holz, auf diesem sind wiederum die einzelnen Tasten montiert. Damit die Tasten jedoch auch funktionieren und die Eingaben beim Computer ankommen, haben die beiden eine kleine Steuerungsplatine verbaut. Hier werden dann die gedrückten Tasten erkannt.

Nun hat das YouTuber-Duo RKade das Gegenteil gemacht und eine besonders große Tastatur gebaut, die tatsächlich funktioniert. Doch in der Praxis ist es gar nicht so einfach, Buchstaben oder ganze Worte zu tippen.

Jeder, der am Computer sitzt, nutzt eine Tastatur. Diese gibt es mittlerweile in verschiedenen Größen. Neben den normalgroßen Tastaturen verzichten einige Geräte etwa auf den Nummernblock (TKL-Tastaturen) oder sogar auf weitere Teile.

