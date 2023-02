Eines der besten Koop-Spiele auf Steam kostet gerade nur 4 € – Hat 92 % positive Bewertungen

In einem der besten Koop-Spiele auf Steam müsst ihr eure Mitspieler durch die Level schleudern und aktuell kostet es nur 4 €.

Was ist das für ein Spiel? Heave Ho (PC) ist ein Koop-Spiel des Indie-Entwicklerstudios „Le Cartel Studios“. Der bereits 2019 veröffentlichte Titel lässt sich mit bis zu vier Spielern im Coach-Koop erleben und ist auf dem PC via Steam und auf Nintendo Switch spielbar.

Was ist das für ein Angebot? Heave Ho ist aktuell bei Steam um 60 % reduziert und kostet bis zum 19. Februar 2023 nur 3,90 € statt 9,75 €.

Worum geht es in dem Spiel? In Heave Ho müsst ihr mit euren Mitspielern verschiedene Level bewältigen und Koordination beweisen.

Die spielbaren Charaktere bestehen aus runden Körpern mit langen Armen und vergleichsweise großen Händen. Jedes Level hat ein Ziel, das ihr erreichen müsst sowie Objekte, die ihr mit euren langen Armen greifen könnt.

Um das jeweilige Ziel zu erreichen, haltet ihr eure Mitspieler an den Händen und bildet eine Art Kette. Ein Ende dieser Kette hält sich an den auf der Karte befindlichen Objekten fest, das andere Ende hängt in der Luft. In dieser Position holt ihr Schwung und schleudert euch von Objekt zu Objekt, bis ihr erfolgreich im Zielbereich landet.

In Heave Ho ist jede Menge Koordination und Absprache gefragt, denn wenn ihr in den Abgrund stürzt oder ein Hindernis berührt, findet ihr euch am Ausgangspunkt wieder. Doch genau in den Momenten, in denen die Kommunikation scheitert und ein Versuch auf grandiose Weise misslingt, macht Heave Ho am meisten Spaß.

Falls ihr euch einen Eindruck von Heave Ho verschaffen wollt, binden wir euch hier einen Trailer ein:

Gibt es eine Möglichkeit Heave Ho auch online zu spielen? Ja! Heave Ho besitzt zwar keinen internen Multiplayer, doch das Spiel ist über Steams Remote-Play mit Freunden online spielbar. Das hat zudem den Vorteil, dass nicht jeder Mitspieler das Spiel besitzen muss. Nur der Host benötigt eine Kopie des Titels.

Zudem gaben die Entwickler von Heave Ho auf Twitter an, dass das Spiel auch mit der Drittanbieter-Anwendung Parsec laufe. Das Programm soll es ermöglichen, Coach-Koop-Spiele wie Heave Ho mit einem Link auf dem System eines Freundes zu übertragen und zu spielen, ähnlich wie es bei Steams Remote-Play funktioniert.

Spieler haben viel Spaß, wenn sie Heave Ho mit Freuden spielen

Wie gut ist Heave Ho? Heave Ho kommt auf Steam extrem gut an. Insgesamt sind starke 92 % der knapp über 1.500 Rezensionen positiv. Das Partyspiel wird von den Nutzern ausführlich gelobt:

instasiv via Steam: „Wenn meine Frau, eine Nicht-Gamerin, dieses Spiel spielt und so sehr lacht, dass sie weint und darum bittet, es noch einmal zu spielen, weiß ich, dass es ein gutes Spiel ist.“

DoubleDingus via Steam: „Wildes Couch-Koop-Spiel zum Spielen mit Freunden. Es erfordert ein hohes Maß an Koordination und Neugier, mit der Physik zu spielen. Bei vielen Matches mussten wir uns kaputt lachen. Es ist eher witzig als frustrierend.“

Psychoholiker via Steam: „Cooles Spiel, macht sehr viel Spaß!“

Brain Storm via Steam: „Alleine macht es nicht viel Spaß, es sei denn, man zwingt sich dazu, absichtlich so schnell wie möglich zu spielen und unnötige Risiken einzugehen. Mit 2–4 Leuten ist es total lustig. Deine Hände werden sich verkrampfen, weil du die Tasten auf deinem Controller wahrscheinlich zu fest drückst.“

Wie bei jedem Spiel gibt es aber auch bei Heave Ho ein paar Kritikpunkte, die allerdings wenig störend sind. So schreiben einige Spieler, dass es alleine oder ohne Freunde keinen Spaß mache. Da Heave Ho ein Coach-Koop-Spiel ist, sollte jedoch klar sein, dass es sich vor allem an Koop-Gameplay richtet.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Standardpreis von 9,75 €. Wem das zu teuer ist, der spart mit dem Angebot immerhin 60 %. Der größte Kritikpunkt ist allerdings der fehlende interne Online-Modus, da sich einige Spieler wünschen, das Spiel auch online mit ihren Freunden spielen zu können.

Wer sich mit Steams Remote-Play oder der Drittanbieter-Anwendung Parsec zufriedengibt, kann Heave Ho auch online mit Freunden erleben.

