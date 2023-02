Survival-RPG auf Steam schickt euch in eisigen Albtraum – Verlangt brutale Entscheidungen

„The Pale Beyond“ ist ein kommendes Spiel auf Steam, das die Geschichte einer Crew erzählt, die sich aufmacht, um das Verschwinden eines Schiffs aufzudecken. Als Kapitän müsst ihr für das Überleben eurer Besatzung sorgen und der eisigen Kälte trotzen.

„The Pale Beyond“ ist ein RPG mit Survival-Elementen und einem großen Schwerpunkt auf die Story des Spiels, die sich an realen Ereignissen orientiert. Das Game wird von Bellular Studios umgesetzt, einem kleinen Indie-Team aus Nordirland.

In The Pale Beyond befindet ihr euch auf dem Schiff „Temperance“ und begebt euch auf eine Reise, um das Verschwinden der „Viscount“ aufzuklären.

Denn das Schiff Viscount war vor 5 Jahren auf der Reise zum Südpol durch die sogenannte „Pale Passage“ gefahren. Danach wurde das Gefährt sowie die Besatzung nie wieder gesehen. Nun liegt es an euch, das Mysterium rund um das verschollene Schiff zu lüften.

Das Spiel ist ein reiner Singleplayer-Titel und ist zudem für das Steam Deck verifiziert.

Hier seht ihr einen Trailer zu The Pale Beyond:

Sorge als Kapitän für das Überleben der Crew in eisiger Kälte

Wie sieht das Gameplay in The Pale Beyond aus? Ihr begebt euch also auf die Reise in frostige Gebiete. Jedoch bleibt ihr mit eurem Schiff im Eis stecken.

Dazu kommt, dass der Captain euer Besatzung vermisst wird. Jetzt sind eure Anführer-Fähigkeiten gefragt: Kümmert euch um eure spärlichen Ressourcen und achtet auf eine Balance zwischen Sicherheit und Moral unter eurer Crew. Sorgt zudem dafür, dass es sowohl die Menschen als auch die Schlittenhunde immer warm genug haben.

Jedoch ist euch der Captain-Titel nicht sicher. Denn, die Besatzung kann wählen, wen sie als Anführer der Expedition haben möchten. Achtet immer darauf, dass ihr möglichst viele Stimmen auf eurer Seite habt. Jedes Besatzungsmitglied hat dabei einen eigenen Charakter mit individuellen Motiven und Hintergründen.

Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Also überlegt euch gut, was der nächste Schritt auf eurer Expedition sein soll.

Was ist der Gedanke hinter dem Spiel? Gegenüber PCGamer meint der Managing Director von Bellular Studios Michael Bell etwa: „Es ist brutal. Unsere Aufgabe ist es, jemanden in diese prekäre Lage zu versetzen. Wenn die Spielmechanik ihren Job macht, werden sie [die Spieler] eine schwierige Entscheidung treffen müssen, und sie werden auch verstehen, warum es so schwierig ist“.

Dem fügt Thomas Hislop noch hinzu: „Jede Entscheidung hat ein Gesicht, deshalb wollten wir sicherstellen, dass man keine Entscheidung trifft, die über Leben und Tod entscheidet, ohne der Person buchstäblich in die Augen schauen zu müssen oder eine reale Person mit den Auswirkungen der Entscheidung in Verbindung zu bringen“.

Wann erscheint The Pale Beyond? Das geplante Veröffentlichungsdatum auf Steam ist der 24. Februar 2023. Ihr könnt euch aber auf der Steam-Seite bereits die Demo zu The Pale Beyond herunterladen und das Spiel austesten.

