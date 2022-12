7 Spiele auf Steam, die ihr mit eurer Familie zocken könnt

In der Weihnachtszeit verbringen viele Leute Zeit mit der Familie oder Freunden. Wir haben euch hier eine Liste an Steam-Spielen erstellt, die ihr gemeinsam zu den Feiertagen zocken könnt. Darunter befinden sich Spiele, die ihr zusammen auf dem Sofa, aber auch online mit euren Bekannten zocken könnt.

Neben der möglichen Spieleranzahl geben wir euch den Preis, die Art des Multiplayer-Modus und die Wertung auf Steam an.

Außerdem gibt es eine kleine Spielbeschreibung, damit ihr einen ersten Eindruck habt, worum es in dem Game geht (Stand der Informationen: 12. Dezember 2022).

MultiVersus

Spieleranzahl: 1 bis 4 Spieler

Preis: kostenlos

Multiplayer-Modus: Online-Koop & PvP

Steam-Wertung: 87 % positive Reviews von insgesamt 91.705 Bewertungen

Was ist „MultiVersus“ für ein Spiel? In dem Kampf-Spiel à la Super Smash Bros. kloppen sich Spieler gegenseitig in unterschiedlichen Kulissen. Das Spiel wirft dabei verschiedene bekannte Charaktere aus Filmen und Serien von Warner Bros., wie Batman und Arya Stark bis hin zu Gizmo oder Bugs Bunny in eine Arena.

Hier findet ihr einen ausführlichen Meinungsartikel von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus zu MultiVersus.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu MultiVersus auf Steam.

We Were Here Forever

Spieleranzahl: 2 Personen

Preis: 17,99 €

Multiplayer-Modus: Online-Koop

Steam-Wertung: 91 % positive Reviews von insgesamt 6.958 Bewertungen

Was ist „We Were Here Forever“für ein Spiel? In dem Rätselspiel erkundet ihr die Umgebung und löst Rätsel, um dem mysteriösen Reich von Castle Rock zu entkommen.

Kommunikation ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Über ein Walkie-Talkie steht ihr in Kontakt und könnt euch beratschlagen, um die Puzzles zu knacken.

Hinweis: Es handelt sich bei We Were Here um eine Spiele-Reihe, bestehend aus 4 Teilen. Das erste Game könnt ihr hier auf Steam sogar kostenlos zocken.

Hier findet ihr noch eine ausführliche Spielvorstellung zu We Were Here Forever.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu We Were here Forever auf Steam.

Ship of Fools

Spieleranzahl: Bis zu 2 Personen

Preis: 14,99 €

Multiplayer-Modus: Online- & Koop mit geteiltem Bildschirm

Steam-Wertung: 85 % positive Reviews von insgesamt 944 Bewertungen

Was ist „Ship of Fools“für ein Spiel? Mit dem Game bekommt ihr ein Action-Roguelike, bei dem ihr in die Rolle zweier “Fools” (auf Deutsch: Narren) schlüpft.

Mit ihnen bereist ihr die Meere und müsst eure Heimat vor einer gewaltigen Katastrophe retten. Ihr kämpft in Seeschlachten gegen Monster und kümmert euch um euer Schiff. Nur, wenn ihr zusammenarbeitet, werdet ihr erfolgreich sein.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Ship of Fools auf Steam.

Overcooked

Spieleranzahl: Bis zu 4 Spielern

Preis: 15,99 €

Multiplayer-Modus: PvP & Koop mit geteiltem Bildschirm

Steam-Wertung: 91 % positive Reviews von insgesamt 10.386 Bewertungen

Was ist „Overcooked“für ein Spiel? Ihr spielt ein Team an Köchen, die gemeinsam die hungrigen Gäste versorgen müssen. Ihr bereitet verschiedene Gerichte zu und solltet sie schnell servieren. Seid ihr zu langsam, kann es passieren, dass eure Gäste wütend das Restaurant verlassen.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Overcooked auf Steam.

Among Us

Spieleranzahl: 4-15 Spieler

Preis: 3,99 €

Multiplayer-Modus: Online-PvP & Koop, lokaler Koop

Steam-Wertung: 92 % positive Reviews von insgesamt 567.926 Bewertungen

Was ist „Among Us“für ein Spiel? In Among Us befindet ihr euch als Besatzung in einem Raumschiff. Die Crewmitglieder versuchen, Aufgaben in Form von Mini-Spielen auf dem Schiff zu lösen. Jedoch gibt es Verräter unter ihnen, die Systeme sabotieren und andere töten.

In Treffen diskutiert ihr, wer die Verräter unter euch sein könnten und stimmt ab, wer von Bord geworfen wird. Am Ende gewinnen die Verräter oder die Besatzungsmitglieder, je nachdem, ob man alle Aufgaben erfüllt bekommt oder als überlebende Gruppe auf dem Schiff bleibt.

Seit dem 9. Dezember 2022 gibt es außerdem den neuen Versteckspiel-Modus, bei dem einer von euch als Monster das Schiff unsicher macht und die andern Personen suchen und eliminieren muss. Die anderen versuchen währenddessen, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Among Us auf Steam.

Keep Talking and Nobody Explodes

Spieleranzahl: 2 Spieler

Preis: 14,99 €

Multiplayer-Modus: Koop mit geteiltem Bildschirm

Steam-Wertung: 97 % positive Reviews von insgesamt 9.457 Bewertungen

Was ist „Keep Talking and Nobody Explodes“ für ein Spiel? Eine Person sieht eine Bombe vor sich und muss diese innerhalb eines bestimmten Zeitlimits entschärfen. Dazu müsst ihr unterschiedliche Rätsel lösen, deren Lösungen im Handbuch erklärt sind.

Doch die Anleitung besitzt eine andere Person, welche wiederum die Bombe nicht sieht. Durch guten kommunikativen Austausch kann man gemeinsam die Gefahr abwenden – wenn nicht, explodiert die Bombe.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Keep Talking and Nobody Explodes.

Heave Ho

Spieleranzahl: Bis zu 4 Spieler

Preis: 9,75 €

Multiplayer-Modus: Koop & PvP mit geteiltem Bildschirm

Steam-Wertung: 92 % positive Reviews von insgesamt 1.492 Bewertungen

Was ist „Heave Ho“ für ein Spiel? Bei dem Game geht es um einen ganz grundlegenden Aspekt: Überlebt! Ihr spielt Kreaturen, welche aus einem Kopf und zwei Armen bestehen. Gemeinsam müsst ihr euch umherbewegen, euch über gefährliche Vorsprünge und tiefe Abgründe hangeln, um die Zielflagge zu erreichen.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Heave Ho auf Steam.

Kennt ihr noch weitere gute Spielempfehlungen und Geheimtipps auf Steam, was man zu Weihnachten mit Freunden und Familie zocken kann?

Wenn ja, wie waren eure Erfahrungen damit? Kam eure Familie gut mit den Spielen klar oder musstet ihr als einziger Gamer in eurem Umfeld erst einmal eine kleine Nachhilfestunde geben, was die Plattform Steam angeht?

Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Hier findet ihr noch eine Liste der 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im November 2022.