Das meistgewünschte Spiel auf Steam bekommt Konkurrenz – Und ihr könnt noch bis morgen kostenlos testen

Wie kann man Sworn spielen? Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Pre-Alpha. Auf Steam läuft allerdings aktuell ein kostenloser Playtest, in dem bereits 2 Mini-Bosse sowie ein fieser Endgegner enthalten sind.

Wie funktioniert Sworn? Die Runs in Sworn verlaufen nach der bewährten Formel: Ihr betretet einen Raum und müsst euch dort zahlreichen Gegnern stellen. Habt ihr alle aus dem Weg geräumt, öffnen sich verschiedene Türen. Anhand der Symbole erkennt ihr, was sich dahinter befindet.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Spielerisch orientiert sich Sworn stark am Indie-Darling Hades. Dessen Nachfolger Hades 2 ist seit geraumer Zeit das am meisten gewünschte Spiel auf Steam . Statt den Göttern des Olymp sind es hier jedoch Figuren aus den Mythen rund um König Arthur, welche euch neue Fähigkeiten verleihen.

Was ist das für ein Spiel? Sworn ist ein kommendes Koop-Roguelite, das von Windwalk Games entwickelt wird. An dem Spiel arbeiten Veteranen von Riot, Niantic und Blizzard.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to