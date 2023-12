Student entdeckt, dass er einen 5 Jahre alten Skin in Fortnite besitzt, der jetzt richtig viel Geld wert ist

Zur Weihnachtszeit findet so mancher die Muse, mal durch seinen Besitz zu wühlen und zu schauen, was da noch alles so rumfliegt: Ein mexikanischer Student ist dabei auf Gold gestoßen. Denn er besitzt einen seltenen Code für Fortnite, den er vor Jahren durch Zufall erstanden hat, und der ist jetzt richtig wertvoll. Aktuell wird der Skin auf Ebay für 1.942 Euro angeboten.

Das war die Frage: Ein mexikanischer Student meldete sich am 2. Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, mit einer Frage an die Fans von Fortnite in deren reddit:

Er sei zu Weihnachten wieder von der Uni nach Hause gekommen, habe seine Sachen durchgeschaut, was gefunden und er habe da nun eine Frage.

Er habe sich vor Jahren einen Controller gekauft: Dem Controller lag ein Code für einen Skin in Fortnite bei. Ob der Code denn wertvoll sei – er selbst habe Fortnite ja nie gespielt.

Und tatsächlich ist er hier auf Gold gestoßen. Die Experten schätzen, der Skin sei zwischen 500 und 1000 $ wert. Wenn man auf Ebay schaut, könnte das sogar noch konservativ geschätzt sein: Dort wird dieses Bundle gerade für 1.942 € gehandelt.

Code lag 2018 einer Werbeaktion für die Xbox One S bei

Warum ist der Skin so wertvoll? Der Code ist für das „The Eon Skin Bundle“, er umfasste das „Eon Outfit“ und 500 V Bucks.

Dieses Bundle gab es im September 2018 als limitierte Werbe-Aktion beim Kauf einer Xbox One S oder eines Controllers. Wir haben damals auf MeinMMO über das Ding berichtet.

Das Xbox Bundle, bei dem man die Konsole bekam, kostete damals 180 €, dafür gab’s die XBox One S, Fortnite als Spiel, 2000 V Bucks und das Fortnite The Eon Pack Bundle mit Skin, Spitzhacke und Gleiter.

Da diese Aktion damals limitiert und exklusiv für die Xbox One war, existieren ohnehin nicht so viele dieser Skins. Zudem haben Leute, die zu der Zeit einen Code erhalten haben, ihn wahrscheinlich einfach eingelöst und daher war er vom Markt.

Weil Fortnite aber selbst 2023 noch gespielt wird, vielleicht sogar mehr als früher, und es einige Leute gibt, die jeden Skin in Fortnite besitzen wollen oder zumindest solche seltenen, ist alleine der Wert des Skins mittlerweile fast 10-mal so hoch wie 2018 – und damals gab’s noch eine Xbox:

2018 kaufte man eine Xbox und bekam den Skin sozusagen gratis dazu

2023 ist allein der Skin so viel Wert wie 10 Einheiten XBox One S damals

Damals gab es den Skins gratis zu einer Xbox One S für 180 € dazu.

Solche limitierten Promo-Codes, die man auf jedem Account einloggen kann, neigen dazu, mit der Zeit extrem im Wert zu steigern:

Generell kann es also eine gute Wertanlage sein, sich solche „Promo-Codes“ zu sichern, wenn sie rauskommen und sie dann einige Jahre wegzuschließen. Wobei das natürlich auch immer ein Risiko ist, denn so ein Spiel muss dann auch nach Jahren noch relevant sein.

