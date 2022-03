Die 8 teuersten Items in MMOS, die für echtes Geld verkauft wurden

In fast allen MMOs kann man sich im Echtgeld-Shop Items für reales Geld kaufen. Meist sind es Mikrotransaktionen mit geringem Einzelwert, doch in manchen Fällen sind Tausende oder sogar Millionen von echten Euro geflossen. Erfahrt hier auf MeinMMO, was die bisher teuersten Echtgeld-Items der MMO-Geschichte waren.

Wie wurde ausgewählt? In unserer Auflistung von sündteuren Echtgeld-Items, die nicht einmal NFTS sind, haben wir erst einmal die bis dato teuersten Items aufgelistet, die tatsächlich für echtes Geld den Besitzer gewechselt haben,. Die Reihenfolge erfolgt hier vom „billigsten“ Item unserer Top-Liste, bis zum bis dato teuerstes Ding.

Da aber das für seine horrenden Item-Preise berüchtigte MMORPG Entropia gleich mehrere Plätze der Top-Auswahl belegt, haben wir die Items nach den Spielen geordnet, in denen sie vorkommen und nur das jeweils teuerste Item des Spiels prominent vorgestellt.

Wir haben die Dollarwerte der ursprünglichen Transaktionen nach dem aktuellen (Stand 10. März 2022) in Euro umgerechnet.

Platz 8 – Revenant Supercarrier aus Eve Online – 9.000 $

Was ist das für ein Spiel? Eve Online ist ein riesiges MMORPG, in dem ihr völlig frei agieren könnt. Ihr habt ein riesiges, offenes Sandbox-Universum, wo ihr machen könnt, was immer ihr wollt. Die gesamte Wirtschaft ist in der Hand von Spielern und dank einem ausgeklügelten Echtgeld-Tauschsystem haben alle Items im Spiel einen realen Geldwert.

So sieht ein Revenant aus.

Was ist das für ein Item? 2013 kam es zu einem dicken Kauf in Eve Online, als ein Spieler ein massives Super-Trägerschiff der Revenant-Klasse erwarb. Der Preis lag damals umgerechnet bei 9.500 Dollar, was heute einem Betrag von ca. 8.500 Euro entspricht.

Schiffe wie dieses sind mächtige Kampfmaschinen, die selbst kleinen Flotten gefährlich werden können. Daher sind sie wertvolle Objekte im Spiel, deren Anwesenheit Schlachten entscheiden kann.

Was wurde aus dem Item? Allzu glücklich wurde der Spieler aber mit seinem dicken Revenant Supercarrier am Ende nicht. Denn kurz nach seinem Kauf gab es eine der bis dahin mächtigsten Schlachten in Eve Online, bei der auch der frisch gekaufte Revenant kläglich im Lasergewitter verglühte.

Eve Online ist übrigens berüchtigt für seien ruinösen Kriege, bei denen Unsummen an echtem Geld verbraten werden.

Platz 7 – Account von “Zeuzo” aus WoW – 9.500 $

Was ist das für ein Spiel? World of Warcraft ist ein enorm erfolgreiches MMORPG, das es seit 2004 gibt und das immer noch viele Spieler begeistert. Zu seiner Hochzeit im Jahre 2007 gab es einen Spieler namens Zeuzo, der einen besonders begehrten Helden hatte.

Bei dem Kauf ging es um einen Schurken (Symbolbild).

Was ist das für ein Item? In der Tat hatte Zeuzo mit seinem Schurken-Helden einen extrem mächtigen Charakter am Start. So besaß er unter anderem die enorm begehrten Zwillingsklingen von Azzinoth, ein Item, das damals kaum jemand im Spiel hatte.

Daher war sein Account sehr viel Geld wert und ein anderer Spieler erwarb schließlich das Spielerkonto von Zeuzo für deftige 9.500 Dollar. Das wären heute ca. 8.600 Euro.

Wie ging es weiter? Der Deal ging über die Bühne und der neue Besitzer durfte sich ein paar Tage mit seinem neuen Account austoben. Doch da Account-Handel laut Entwickler Blizzard nicht erlaubt ist, ging die Sache nicht gut aus.

Die Entwickler sperrten schließlich den Account und all das investierte Geld war für die Katz. Soweit bekannt, gab es auch niemals eine Rückzahlung an den unglücklichen Käufer.