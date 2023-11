Star Citizen hat 640 Millionen $ eingenommen – Über einen unangenehmen Grund spricht niemand

Das ist meine Theorie: Ich glaube, einige der Nutzer im Netz – sicher nicht alle, aber einige – die mit Verve Star Citizen verteidigen, sind Spekulanten, die „ihre Investition“ schützen: Und für viel Geld Schiffe in Star Citizen gekauft haben, in der Absicht, sie teuer weiterzuverkaufen, sollte das Spiel Erfolg haben.

Was hat das mit Star Citizen zu tun? In Star Citizen gibt es auf Ebay einen regen Graumarkt mit virtuellen Schiffen:

Denn die „Investition“ in ein MMORPG lohnt sich nur, wenn das Spiel neue Spieler anzieht und sie so neue Käufer finden können.

2014 gab es ungewohnt scharfe Kritik und Widerspruch, wenn wir auf MeinMMO negativ über das Free2Play-MMORPG ArcheAge berichteten, obwohl das Spiel klar „Pay2Win“ war. In einem deutschen Forum zum Spiel sah ich dann Spieler, die ArcheAge ganz anders spielten, als ich das in 15 Jahren MMORPG-Erfahrung je erlebt habe:

Das ist richtig, so Leute gibt es. Wir haben auf MeinMMO über einen Fotografen berichtet, der 31.000 $ in Star Citizen investierte, nachdem er fast gestorben war.

