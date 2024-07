Final Fantasy XIV Dawntrail hat so viele Zwischensequenzen, dass ihr euch 2-mal die Herr-der-Ringe-Trilogie anschauen könntet

Nach dem Abschließen der Hauptquest werden Spieler mehr Zeit in Inhalten als in Zwischensequenzen verbringen. Im Endgame von Final Fantasy XIV könnt ihr euch ein süßes Outfit verdienen. Mit der falschen Farbkombination wird das jedoch zum schlimmen Albtraum: Ein neues Outfit in Final Fantasy XIV sollte eigentlich süß sein – Verursacht in der richtigen Farbe Albträume

Spieler in Final Fantasy XIV dürsten nach einem neuen Charakter in Dawntrail, hegen unzüchtige Gedanken

Einen der süßesten neuen Begleiter in Final Fantasy XIV Dawntrail bekommt ihr nicht in der Haupt- sondern in einer Neben-Quest

Zum Vergleich: Die Extended Version zur Trilogie von Der Herr der Ringe ist 11:35 Stunden lang (via Moviepilot ). Somit könnten sich Fans der Fantasy-Universen zwei Mal die Trilogie anschauen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie lang die Zwischensequenzen in Dawntrail sind.

Auf alle 100 Quests gerechnet befinden sich Spieler somit pro Quest rund 12:40 Minuten in einer Zwischensequenz. Solltet ihr also vorhaben, die Zwischensequenzen von Dawntrail nicht zu überspringen, könnt ihr euch eure liebsten Snacks bereitstellen.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Wie lang sind die Zwischensequenzen geworden? Ein Fan hat sich die Mühe gemacht, die Länge aller Zwischensequenzen zu tracken. Im reddit-Forum präsentiert er stolz das Ergebnis und verrät, dass die Zwischensequenzen fast so lang geworden sind wie in Endwalker:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to