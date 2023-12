Steam-Konkurrent Epic verschenkt zu Weihnachten 2023 gleich 17 kostenlose Spiele – Die ersten 2 kennen wir schon

In diesem Jahr veranstaltet der Fortnite-Publisher Epic Games bereits zum fünften Mal den Weihnachts-Sale. Dieses Jahr könnt ihr euch auf 17 kostenlose Spiele freuen. Noch sind die konkreten Titel geheim, aber ein bekannter Leaker hat einen konkreten Tipp, was zwei der Spiele sein können.

Was für ein Sale ist das? Seit dem 13. Dezember läuft die Weihnachtsaktion im Epic Games Store. Aktuell könnt ihr euch noch bis zum 20. Dezember um 17:00 Uhr die Destiny 2: Legacy Collection kostenlos sichern, die alle drei Destiny-2-DLCs umfasst. Da das Base-Game kostenlos ist, könnt ihr damit für lau in das Game einsteigen.

Ab dem 20. Dezember um 17:01 Uhr hingegen verschenkt Epic bis zum 4. Januar 2024 insgesamt 17 unterschiedliche Spiele. Zwar könnt ihr auch unter dem Jahr so einiges an kostenlosen Games abgreifen, was nicht ganz günstig ist für Epic, aber nie so viele Spiele in so kurzer Zeit.

Die ersten 2 der 17 kostenlosen Spiele bei Epic kennen wir schon

Woher kommen die Informationen? Epic Games selbst schweigt sich noch über die genauen Spiele aus, die euch erwarten. Der bekannte Leaker billbil_kun hat jedoch bereits erste Vermutungen, worauf ihr euch freuen könnt.

billbil_kun hat eine längere Historie korrekter Leaks: Zuletzt lag er zum Beispiel mit dem Start der kostenlosen Destiny 2: Legacy Collection richtig. Er berichtete davon, bevor Epic es selbst bekannt gab. Im Mai lag er mit seinen Vorhersagen für den Mega-Sale im Epic Games Store richtig und korrigierte sich sogar, nachdem er neue Erkenntnisse erlangte.

Auf welche Spiele tippt der Leaker? billbil_kun schreibt via X.com, dass ihr euch vermutlich am 23. Dezember über gleich zwei kostenlose Games im Bundle freuen könnt: Quake und Quake 2, jeweils in der Remake-Version. Der Leaker gibt zu bedenken, dass es sich nur um persönliche Spekulationen handelt, die aber auf realen Fakten basieren würden.

Quake und Quake 2 sind Ego-Shooter des Entwicklers id Software, der seit der Übernahme von Bethesda zu Microsoft gehört. Quake 2 stand noch bis August 2019 auf dem Index, da die USK ein Rating verweigerte. Mittlerweile sind beide Spiele frei erhältlich, der erste Teil ist sogar für die Nintendo Switch portiert worden. Zuletzt wurde über die Spielreihe berichtet, da Elon Musk behauptete, er sei einer der besten Quake-Spieler überhaupt gewesen.