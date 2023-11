Elon Musk behauptet, er sei einer der besten Spieler von Quake gewesen – Das Internet lacht, doch ein E-Sportler verrät mehr

Die meisten von euch sollten Elon Musk (52) vor allem als exzentrischen Milliardär kennen, der unter anderem als CEO von Tesla und Gründer von SpaceX bekannt ist und obendrein im Oktober 2022 Twitter kaufte. Doch wusstet ihr auch, dass er früher viel Quake spielte? Ein bekannter E-Sportler war sogar auf dem gleichen Server aktiv.

Was steckt hinter Elon Musks Quake-Karriere? Elon Musk war am 09. November 2023 im Podcast von Lex Fridman zu Gast, in dem Fridman regelmäßig bekannte Persönlichkeiten aus Themenfeldern wie Wissenschaft und Technologie interviewt. Auch Starfield-Chef Todd Howard hatte dort einen Auftritt.

Nach knapp 55 Minuten sprechen Fridman und Musk über die Gaming-Interessen des Milliardärs, speziell Musks Charakter in Diablo 4. Dann erzählt der 52-Jährige, er sei einst einer der besten Spieler in dem First-Person-Shooter Quake gewesen und habe sogar Geld bei Turnieren gewonnen.

Ich bin 52, also sind meine Reflexe nicht mehr das, was sie einmal waren, aber ich habe ein Leben lang Videospiele gespielt. An einem Punkt war ich vielleicht einer der besten Quake-Spieler der Welt. Ich habe sogar Geld bei einem der ersten bezahlten Esports-Turniere in den USA gewonnen, wir haben Quake-Turniere mit vier Spielern veranstaltet und wurden Zweiter. Ich war der zweitbeste Spieler im Team, und der beste Spieler… wir waren eigentlich am Gewinnen, wir wären Erster geworden, aber der beste Spieler im Team hatte einen Computerabsturz auf halber Strecke des Spiels, also wurden wir Zweiter. Aber ich habe Geld dafür bekommen und alles. Also habe ich im Grunde Skills. Elon Musk im Podcast mit Lex Fridman via YouTube

Die Aussagen von Musk landeten wenige Tage nach der Veröffentlichung der Podcast-Folge in einem Clip auf X.com (ehemals Twitter). Dort waren viele User vor allem skeptisch und lachten über die Behauptungen des Milliardärs. Kaum einer wollte ihm glauben.

Mit Fortune’s Run erschien erst im September 2023 ein Shooter im Retro-Stil von Doom und Quake. Hier seht ihr einen Trailer:

Einer der ersten E-Sportler bestätigt, Musk war dabei

Hat Musk wirklich Quake gespielt? Ja, das hat Dennis „Thresh“ Fong, ein professioneller Quake-Spieler der 90er-Jahre, in einem Post bestätigt. Thresh schreibt auf X.com, er könne bestätigen, dass Musk sehr viel Quake gespielt habe. Der Milliardär sei auf dem gleichen Server gewesen.

Wer ist Dennis „Thresh“ Fong? Thresh gilt als einer der ersten E-Sportler aller Zeiten und wird im Guinness Buch der Rekorde als „erster professioneller Videogamer“ gelistet (via



Thresh war Mitte bis Ende der 90er-Jahre vor allem in Quake und Doom aktiv und gewann im Mai 1997 mit dem „Red Annihilation“ ein großes Quake-Turnier. Außerdem wird es Thresh zugeschrieben, die Nutzung der Tasten WASD zur Steuerung des Charakters bekannt gemacht zur haben (via Thresh gilt als einer der ersten E-Sportler aller Zeiten und wird im Guinness Buch der Rekorde als „erster professioneller Videogamer“ gelistet (via guinnessworldrecords.com ).Thresh war Mitte bis Ende der 90er-Jahre vor allem in Quake und Doom aktiv und gewann im Mai 1997 mit dem „Red Annihilation“ ein großes Quake-Turnier. Außerdem wird es Thresh zugeschrieben, die Nutzung der Tasten WASD zur Steuerung des Charakters bekannt gemacht zur haben (via PC Gamer ).

Bereits 2020 erzählte Thresh in einem Podcast, dass Musk auf dem gleichen Quake-Server gewesen sei und wirklich viel gespielt habe. Allerdings sei Musk wohl nicht ganz so gut gewesen, wie er es darstellt.

Thresh habe Musk zwar nahezu jeden Tag Quake spielen sehen, doch er sein nicht sehr gut gewesen: „Er war okay. Er war nicht sehr gut, aber er ist immer noch ein OG.“

Auch in Elden Ring ist Musk „nicht sehr gut“. Für sein Build erntete der Milliardär 2022 Spott in den sozialen Netzwerken: Der reichste Mensch der Welt zeigt seinen Build in Elden Ring – „Das würde mein 10-jähriger Cousin nutzen“