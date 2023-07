Chef von Starfield verrät, sein Studio opfere Grafikqualität und FPS, damit Spieler mehr Handlungsfreiheit haben

Todd Howard ist bei Bethesda für Starfield zuständig. In einem Interview hat er verraten, was er für mehr Handlungsfreiheit der Spieler opfere.

Um wen geht es?

Todd Howard leitet Bethesda zusammen mit dem Studio Director Ashley Cheng

Howard ist Game Director und Executive Producer für Bethesda Game Studios und dort für Starfield zuständig

Howard ist bei Bethesda auch für die Entwicklung der Fallout- und Elder-Scrolls-Serien verantwortlich

Obendrein ist auch die einzige Person, die bei Bethesda über neue Infos zu Starfield sprechen darf

Was hat Howard über die Grafikqualität gesagt? Im November 2022 war Todd Howard im Podcast von Lex Fridman zu Gast und beantwortete einige Fragen zu Starfield, Elder Scrolls 6 und Grafik in Videospielen.

Lex fragte Howard im Verlauf des Gesprächs: „Wie groß ist der Kompromiss zwischen dem Realismus der Grafik und der Story?“, und ergänzte, „gibt es einen Kompromiss in der [Spiel]erfahrung, dem Gefühl des Spiels in Bezug auf Realismus und Story?“

Howard antwortete, man wolle zuerst dem Spieler möglichst viel Handlungsfreiheit geben und opfere dafür Grafikqualität und Wiedergabegeschwindigkeit (Bilder pro Sekunde):

Normalerweise fangen wir damit an, dem Spieler so viel Handlungsfreiheit wie möglich zu geben und so viele Dinge wie möglich zu tun, und dafür opfern wir etwas grafische Qualität und etwas Geschwindigkeit. Todd Howard, Game Director und Executive Producer für Bethesda Game Studios, via YouTube

Anschließend führte Howard weiter aus: „Wir haben kein Problem mit 30 Bildern pro Sekunde, solange es wirklich gut aussieht und die Simulation läuft und all diese Dinge. Wir opfern also etwas von dieser Qualität für das Spielerlebnis.“

Howard fügte allerdings auch an, dass das Verhältnis zwischen der Grafik eines Spieles und dem Spielerlebnis keinen Einfluss auf die Arbeitskraft habe.

Was bedeutet das in der Praxis? Was Howard bereits im November 2022 im Gespräch mit Lex Fridman sagte, lässt sich gut auf den heutigen Wissensstand übertragen. Seit Juni 2023 ist bekannt, dass die Xbox-Version von Starfield auf maximal 30 FPS (Bilder pro Sekunde) begrenzt sein wird (via GameStar).

Die begrenzte Wiedergabegeschwindigkeit von Starfield auf Konsole sorgte bei einigen Fans des Spiels für Unmut, doch bei einem Spiel mit der Größe von Starfield hilft die Begrenzung dabei, für eine nahtlose Optik zu sorgen.

Falls euch 30 FPS dennoch zu wenig sind, ist ein Survival-Spiel im Weltraum vielleicht besser für euch geeignet:

