Ein 12 Jahre altes Strategiespiel springt an einem Tag von 40 auf 40.000 Spieler auf Steam

Endless Space erschien vor 12 Jahren auf Steam, doch plötzlich hat es mehr Spieler als je zuvor. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was ist das für ein Spiel? Endless Space ist ein 4X-Strategiespiel, in dem Spieler aus einer von 8 Galaxien wählen und die Herrschaft über die Galaxie an sich reißen können. Es erschien am 4. Juli 2012 und konnte auf Steam eine „größtenteils positive“ Bewertung einfahren.

Die Spielerzahlen blieben jedoch bis auf wenige Peaks eher moderat und lagen meistens im Bereich einiger hundert bis circa 2.000 Spieler. Am Morgen des Dienstag, dem 23. Januar 2023 deutscher Zeit, befanden sich gerade einmal 48 Leute im Spiel. In der Nacht schoss die Zahl auf 41.263 gleichzeitige Spieler, den höchsten Wert, den Endless Space je erreichte (via SteamDB).

Endless Space wie auch Endless Legend sind von Amplitude Studios, die in diesem Jahr ihren 13. Geburtstag feiern.

Mehr Spieler durch Rabatt als mit kostenlosem Key

Was ist da los? Amplitude Studios, die Entwickler von Endless Space, feiern 2024 ihren 13. Geburtstag. Zu diesem Anlass sind viele Spiele des Studios im Moment stark reduziert. Das verschaffte schon einem anderen Endless-Titel zu ungeahnten Höhen bei den Spielerzahlen.

Endless Space ist gerade noch um 80 % reduziert und kostet nur 1,99 € statt 9,99 € auf Steam. Das Angebot gilt jedoch nur noch bis 19:00 am 25. Januar 2024.

Interessant ist, dass das Strategie-Spiel 2019 bereits kostenlos erhältlich war. Damals wurden jedoch „nur“ 31.000 Spieler gleichzeitig registriert – 10.000 weniger, als durch den aktuellen Rabatt. Und es scheint, als würden die vielen neuen Spieler durchaus Gefallen an dem Titel finden, denn selbst jetzt befinden sich noch mehr als 12.800 Leute im Spiel (Stand: 17:15, via SteamDB).

Auch anderswo schießen die Spielerzahlen in die Höhe. Der Erfolg des abgedrehten Survival-Spiels Palworld wurde in dieser Form wohl von kaum jemandem erwartet. Der Titel erklimmt unaufhaltsam die Steam-Charts und hat bereits etablierte Titel wie Baldur’s Gate 3, Elden Ring und sogar Free2Play-Spiele wie DOTA 2 hinter sich gelassen. Welche Rekorde das Spiel bereits gebrochen hat, erfahrt ihr hier.