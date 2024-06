Die Zwillinge erklärt: Folge 2, Staffel 2 von House of the Dragon

In einem neuen Video analysiert Marco von Nerdkultur die zweite Folge der 2. Staffel von House of the Dragon und erklärt die Zwillinge Arryk und Erryk.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zur 2. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Wer die noch nicht gesehen hat, sollte sie nachholen.

In einem neuen Video analysiert er die neuste Folge zu House of the Dragon und beschäftigt sich unter anderem mit Rhaenyra der Grausamen:

Wahrgenommene Wahrheit

Aemond bewundert seinen Onkel und das, obwohl er seinen eigenen Neffen töten will. Beide denken gleich, haben dasselbe Ziel vor Augen. Marco zeigt, dass die Parallele der beiden auch visuell dargestellt wird. Beide verbringen die Zeit mit ihren Geliebten. Aemond bekommt von ihr sogar Milch serviert und kuschelt sich in einer Embryonal-Stellung an sie.

Marco erklärt den Umgang mit der Wahrheit in House of the Dragon. Wahrheit ist eher Politik und es geht nicht darum, was wahr ist, sondern was als wahr akzeptiert wird. Anders als in der Buchvorlage wird Blut nicht gefoltert, um die Wahrheit zu sagen. Er sagt es direkt, doch es interessiert niemanden.

Auch Schuld und Glaube sind ein zentrales Thema der Folge. Im Video wird erklärt, wie Cole und Alicent beides Gefangene ihrer Sünden und des Verrats am eigenen Glauben sind. Für Alicent der Verrat an den Sieben Neuen Göttern für Cole der Verrat an der eigenen Ehre.

Die Verlagerung von der eigenen Schuld ist auch eine Parallele zur Dreiecksbeziehung zwischen Rhaenyra, Daemon und Cole.

Die Zwillinge Arryk und Erryk

Rhaenyra ist Daemon auch ähnlich, doch wird, wie Marco erklärt, durch ihr Geschlecht in eine andere Rolle gedrängt. Dabei kämpft sie mit Daemon, aber nicht mit dem Schwert, sondern mit Worten. Der Streit der beiden erinnert an Marriage Story und ist gedreht, wie es sonst nur Kämpfe waren.

Ein anderer Fokus der Folge ist, wie in der vorherigen schon angedeutet, der Konflikt zwischen dem einfachen Volk und den Herrschern. Ein Bürgerkrieg scheint zu drohen. Als Symbole für diesen Konflikt hat man Mysaria und Lord Larys. Die Diskrepanz wird in kleinen Gesten dargestellt und durch die Wunden von Mysaria visualisiert.

Die Zwillinge Arryk und Erryk sind das Symbol für die absurden Familienfehden. Sie sehen gleich aus, tragen dieselbe Ausrüstung und sind für dieselben Aufgaben da. Der eine kämpft für die Kingsguard, der andere für die Queensguard.

Zum Höhepunkt wird das getrieben, wenn die beiden kämpfen und man nicht genau weiß, wer wer ist. Wie im Bürgerkrieg, wo die Frage nach dem Warum und dem Wer auch verschwimmt. Marco betont, dass Erryk zeigt, wie er erst kurz vor dem Tod er selbst sein darf. Die übrigen Figuren müssen weiterhin alles verschleiern. Wer die Analyse zu Folge 1 verpasst hat, findet sie hier: Blut & Käse erklärt: Staffel 2, Folge 1 von House of the Dragon