BLUT & KÄSE erklärt: Staffel 2, Folge 1 von House of the Dragon

In einem neuen Video analysiert Marco von Nerdkultur die erste Folge der 2. Staffel von House of the Dragon und erklärt, was es eigentlich mit Blood and Cheese auf sich hat.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zur 1. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Wer die noch nicht gesehen hat, sollte sie nachholen.

In einem neuen Video analysiert er die neuste Folge zu House of the Dragon und erklärt euch, was es mit Blood and Cheese auf sich hat:

Die Ausgangssituation in Staffel 2

Was machen die vielen Akteure in Staffel 2? Marco fängt damit an, über das neue Intro der Staffel zu sprechen. Während das erste Intro die Blutlinien der Targaryens symbolisierte, zeigt das neue Intro, eine blutige Stickerei, die Perspektive von Helaena Targaryen. Es erzählt die Geschichte ihrer Familie und endet mit den Ereignissen der ersten Staffel.

Alan Taylor, der schon bei den Sopranos bei 9 Folgen Regie führte, kehrt zum Franchise zurück und ist jetzt sogar der Showrunner, der zusammen mit dem Komponisten Ramin Djawadi eine Rückbesinnung zu den Starks und zur Ursprungsserie inszeniert, insbesondere durch die beiden Figuren Jacaerys Velaryon und Cregan Stark.

Auf der anderen Seite gibt es die Fraktion der Blacks aus dem Hause Targaryen, die über die nächsten Vorgehensweisen sprechen. Hierbei wird endlich die Perspektive gezeigt, die auch in Game of Thrones thematisiert wurde: der Einfluss auf die einfachen Menschen. Anstatt nur die Mächtigen handeln zu sehen, sehen wir nun auch die Rolle der einfachen Figuren.

Die andere Fraktion aus dem Hause Targaryen sind die Greens. Alicent Hightower und Ser Criston Cole müssen derweil mit der aktuell unangenehmen Situation zurechtkommen, denn die Pflichten haben sich geändert. So auch bei Helaena Targaryan, die jetzt als Königin in die alten Gemächer ihrer Mutter zieht. Dort verändert sie alles als Symbol einer neuen Führung. Auf der anderen Seite gibt es Aegon II, der nichts verändert.

Es basiert auf Überlieferungen

Was hat es mit Blut und Käse auf sich? In seinem Video erklärt Marco die Parallelen zwischen Daemon und Aemond, die sowohl die Bedeutung von Harrenhal kennen, als auch die benötigte Führung für den Bürgerkrieg. Das ist auch der Grund, warum sich beide töten wollen. Deshalb will Daemon dafür sorgen. In dieser Szene geschieht laut Marco ein Rückbezug auf den Streit zwischen Daemon und Viserys.

Wir wissen nicht, was Daemon gesagt hat, was die beiden tun sollen, wenn sie Aemond nicht finden und das passt zu den Büchern. Wir können nur das wissen, was wir auch erlebt haben. Passend zum Mittelalter gibt es keine sicheren Berichte, nur welche von Dritten, die man interpretieren muss.

Ähnlich wie das, was man zu Blood and Cheese weiß. So wie Fire and Blood nur aus Überlieferungen zusammengesetzt sind, so sind auch die Namen der beiden unbekannt. Blood ist der ehemalige Metzger, der zu den Gold Cloaks gehört und Cheese wird als Rattenfänger so genannt.

Die Szene durch die Abwasserkanäle wird von Marco besonders betont, da sie handwerklich aufwendig und dadurch detailliert gedreht wurde. In Kombination mit dem natürlichen Licht und dem Minimalismus entsteht ein Szenenbild, das die beiden Eindringlinge und ihre Vorgehensweise perfekt visualisiert.