Diablo 4: Spieler lassen wehrlose NPCs sterben, die sogar um Hilfe rufen – Alles nur für Loot

Nicht jeder Spieler von Diablo 4 kann sich den dämonischen Einflüssen entziehen und man passt sich mit der Zeit den groben Gepflogenheiten Sanktuarios an. Bei manchen geht das so weit, dass sogar NPCs ihrem Schicksal überlassen werden, die nach Hilfe rufen. Aber für den Loot geht man dann doch vorbei.

Einige Quest im Action-RPG Diablo 4 kann man auch als Charaktertest sehen. Dazu zählt ein kleines Event, dem man gerne mal in Kellern oder Dungeons begegnet.

Drei Menschen finden sich hilflos inmitten von Monstern und Dämonen wieder. Wir, die glorreichen Helden, sollen ihnen dabei helfen, einen Angriff zu überstehen.

Doch einige Spieler sind so frustriert von dem Event, dass sie das wehrlose NPC-Trio ihrem Schicksal überlassen. Doch der Loot am Ende ist gut genug, um ihn später abzuholen.

Aktuell läuft Season 1 in Diablo 4. Einen Trailer dazu gibts hier:

NPCs fallen um, wenn man sie nur ansieht

Was ist das Problem mit dem Event? Viele Spieler haben Probleme, die drei NPCs bei dem Angriff der Monster am Leben zu erhalten.

Für die „Meisterschaft“ muss mindestens ein NPC am Ende am Leben bleiben. Jeder übrig gebliebene NPC spuckt dann eine weitere handvoll Loot aus, was bei drei NPCs und einer Beutetruhe für das Event einen schönen Haufen Ausrüstung bedeutet.

Allerdings ist das Event nicht optimal gebalanced, möglicherweise sogar fehlerhaft.

Spieler berichten, dass die drei NPCs nach einem Treffer bereits am Boden liegen. Zudem verhalten sich die NPCs nicht so, als wollten sie ihr eigenes Leben retten – sie laufen in Bodeneffekte der Gegner, nehmen unnötigen Schaden, kassieren aus allen Richtungen.

Die Werte der NPCs scheinen zu variieren, das haben wir auch bei MeinMMO gemerkt. Während Kollege Benedict Grothaus schon seit dem Release darüber meckert, dass die NPCs immer sofort sterben, hatte ich fast nie Probleme, das Event zu schaffen.

Mehr zum Thema Diablo 4 Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht von Maik Schneider

„Teleport zum Verkaufen, komme zur Truhe wieder“

Was sagen Spieler dazu? Auf Reddit wird das Event aktuell diskutiert unter dem Titel: „Dieses ‚halte die inkompetenten Idioten am Leben‘-Minigame muss überarbeitet werden“ (via reddit.com).

Hier zeigt sich direkt, dass so einige Spieler ein Problem mit dem Event haben. Der Top-Kommentar stellt klar: „Ich habe das erst einmal als ‚Meisterschaft‘ hinbekommen. Fühlte sich an wie ein Lotteriegewinn.“

Doch die Abgründe zeigen sich erst tiefer im Thread.

User „xXxmilkdrinkerxXxx“ erzählt von seiner Taktik: „Ich mag es, das Event zu aktivieren, sie um Hilfe schreien zu lassen und dann wegzurennen.“ Das ist einer der Kommentare mit den meisten Upvotes im Thread.

„-SparksLinerHigh-“ ist da sogar noch ein kleines bisschen weiter: „Ich aktiviere das Event und nutze die Zeit für einen Teleport [in die Stadt] zum Verkaufen und komme dann zurück zur Truhe.“ Nach Ablauf der Event-Zeit muss man noch eine Ladung Viecher erledigen und bekommt dann eine Loot-Truhe als Belohnung.

Drei User sind direkt begeistert von der rücksichtslosen Idee und wollen sie selbst verwenden. Nur User „b_i_g__g_u_y“ hält mit einem „Du Monster“ dagegen. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für Sanktuario.

Wie geht ihr mit dem Event um? Habt ihr auch Probleme oder überleben die drei NPCs bei euch regelmäßig? Haltet ihr das für einen Fehler im Spiel? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Mehr zu Heldentaten in Diablo 4 findet ihr hier: Profi strebt einzigartigen Erfolg an, verliert seinen Charakter kurz vorm Ziel, ohne überhaupt zu sterben