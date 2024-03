Diablo 4: Spieler punkten mit Exploits auf der Bestenliste – Blizzard reagiert, sagt: Die fliegen alle raus

In Diablo 4 zogen die Leaderboards ein und Spieler nutzten kurz danach einen Exploit, um ihre Punkte im Gauntlet voranzutreiben. Blizzard hat jetzt eine Lösung gefunden, um dagegen anzugehen.

Die Leaderboards sind die Ranglisten in Diablo 4, auf denen sich Spielerinnen und Spieler miteinander messen können. Sie kamen am 5. März mit Patch 1.3.3 ins Spiel und nach nicht mal einer Woche fanden Spieler einen Exploit, um das Sammeln der Punkte auf unfaire Weise anzutreiben.

Was war das für ein Exploit? Genau beschreiben werden wir ihn nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Dadurch hatte man schnell alle Gegner im Dungeon auf sich und erhält zusätzlich dicke Buffs – wie Diablo-Experte Rob 2628 herausgefunden hat.

Auf Reddit thematisierte die Community die unfaire Strategie am 10. März in einem Beitrag. Blizzard ist beim Ausnutzen von Fehlern nicht für seine Gnade bekannt: Heute, am 12. März reagierte Community-Manager Adam Fletcher mit einem Kommentar auf den Beitrag. Offenbar hat das Team bereits einen Fix geplant.

Wer schummelt, erscheint nicht im Leaderboard

Was schreibt der Entwickler? Der Community-Manager von Diablo 4, Adam Fletcher, schreibt in seinem Kommentar unter dem Beitrag, dass das Team eine Lösung für den Exploit gefunden habe. Er merkt an, „dass jeder, der diese Methode verwendet, um eine Punktzahl zu generieren, in keiner Weise in den Ranglisten erscheint.“

Es bleibt abzuwarten, wann der Hotfix ausgespielt wird und inwiefern die Ranglisten dadurch beeinflusst und korrigiert werden. Heute Abend werden die Leaderboards zurückgesetzt und um 19:15 Uhr startet die neue Herausforderung mit einem „frischen“ Dungeon.

Was sagt die Community dazu? Der Kommentar von Adam Fletcher sammelte bisher 9 Upvotes. Ein Nutzer antwortet: „Das sind großartige Neuigkeiten. Danke für das Update.“ Ein anderer Nutzer nutzt den Kommentar und fordert eine Verbesserung. Er schreibt, es ist ein „No-Go“, dass Top-Spieler ihre Profile auf privat stellen, als würden sie geheimes Gear im Gauntlet verwenden.

Er merkt an, es sollte eine Voraussetzung für die Teilnahme am Gauntlet sein, das Profil auf öffentlich zu stellen, denn „es gibt absolut keinen Grund, das Profil zu verstecken, es sei denn, man hat wirklich etwas zu verbergen, das Spielmechaniken missbraucht.“

In dem Prüfungs-Dungeon kommt es vor allem auf die Strategie an, denn: Ihr habt nur 8 Minuten Zeit, um Punkte zu sammeln. Es gibt keine Loot-Drops, wie in anderen Dungeons, ihr könnt euch hier also vollständig auf das Schnetzeln von Monstern konzentrieren.

Wie der „Gauntlet“ (Herausforderung, oder auch: Prüfung) generell so abläuft und wie ihr euch einen Platz auf der Bestenliste sichert, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Alles zu den Prüfungen – So findet ihr den Dungeon und landet auf der Bestenliste