Diablo 4: Spieler finden Truhe, die endlos viel Loot ausspuckt: „Fühlt sich falsch an, aber ich konnte nicht stoppen“

In Diablo 4 dreht sich ein Großteil des Spiels um das Sammeln von Loot und das Finden seltener Ausrüstungsgegenstände. Jetzt hat ein Spieler auf Reddit eine fehlerhafte Truhe entdeckt, die undenliche Beute liefert – bis euer Spiel deswegen abstürzt.

Was ist das für eine Truhe? Der Diablo 4-Spieler „High-With-You“ hat im Subreddit von Diablo 4 ein Video gepostet, in dem er vor einer Truhe steht und unzählbare Mengen an Loot zu seinen Füßen liegt.

Die Truhe wurde gemäß der Beschreibung des Nutzers einfach nicht leer und jedes Mal, wenn High-With-You die Kiste öffnete, bekam er erneut zahlreiche Schätze.

Es war nicht nötig, das Gebiet zu verlassen oder einige Zeit zu warten. Der Reddit-Nutzer konnte einfach da stehen und endlos die Taste zum Öffnen der Truhe betätigen. In einem Kommentar schreibt er dazu: „Es fühlt sich falsch an, aber ich konnte nicht stoppen.“

Als High-With-You die Truhe entdeckte, sei dieser gerade dabei gewesen, die Quest „Ein durchtränkter Pakt“ in der Scosglen-Region abzuschließen, als er nördlich des Questziels die überraschend spendable Kiste entdeckte. Daraufhin nahm sich der Spieler die Zeit, die Truhe unzählige Male mit einem einzigen Mausklick zu öffnen und sich seine Tasche mit verschiedenstem Loot zu füllen.

Irgendwann sei dann das Spiel des Reddit-Nutzers abgestürzt, schreibt er in den Kommentaren. Wahrscheinlich habe zu viel Loot auf dem Boden gelegen, der auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Zu dem Zeitpunkt habe er sich allerdings schon erfolgreich sein Lager füllen können.

Könnt ihr auch eine unendliche Truhe haben? In den Kommentaren verrät High-With-You, dass er nicht wisse, wie es zu der unendlichen Truhe kam. Es handelt sich offensichtlich um einen Spielfehler, den der Reddit-Nutzer nicht gezielt reproduzieren kann.

Es gibt allerdings weitere Spieler im Kommentarbereich des Posts, die ebenfalls berichten, eine unendliche Truhe in Diablo 4 gefunden zu haben. Das sei allerdings noch in der Beta gewesen, weshalb sie verwundert sind, dass der Fehler weiterhin auftreten kann (via Reddit).

Außerdem fügt ein Nutzer an, dass es nicht auf eine spezielle Truhe oder einen bestimmten Ort ankomme. Der Fehler könne demnach zufällig bei jedem Objekt auftreten, das euch Loot gibt – ist aber extrem selten.

Kann man für das Öffnen einer unendlichen Truhe bestraft werden? Möglicherweise ja, da es sich bei einer unendlichen Truhe um einen Spielfehler handelt. Diesen würdet ihr bewusst ausnutzen, wenn ihr die Kiste immer und immer wieder öffnet. Auch auf Reddit glauben einige Spieler, dass Blizzard gegen Spieler vorgehen könnte, die den Fehler ausnutzen.

Sicher ist es, euren Loot auf die altmodische Art und Weise zu farmen. Wie ihr an die begehrten Uniques kommt, erfahrt ihr auf MeinMMO:

