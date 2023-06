Diablo 4: Server Down? – Alles zu Wartungsarbeiten heute und wann ihr wieder spielen könnt

Heute, am 15. Juni, finden in Diablo 4 Wartungsarbeiten statt. MeinMMO verrät, zu welchen Zeiten es zu Verbindungsproblemen und einem möglichen Server Down kommen könnte.

Wann sind die Wartungsarbeiten? Wie Blizzard im Login-Screen von Diablo 4 mitteilt, kommt es heute zu Wartungsarbeiten. Diese dauern:

von 12 am PDT, also 9:00 Uhr deutscher Zeit

bis 3 pm PDT, also 12:00 Uhr deutscher Zeit, jeweils am Donnerstag, 15. Juni

Es gibt allerdings verschiedene Berichte. Diese Zeiten gelten für die Anzeige auf der PS5, in Threads auf Reddit ist von 2 am PDT, also 11:00 Uhr deutscher Zeit die Rede. Auf dem PC werden gar keine Zeiten angezeigt.

Kann ich in dieser Zeit spielen? Ja, die Server sollen offiziell nicht down gehen. Es kann aber zu Verbindungsproblemen, Lags und Disconnects kommen, wie es heißt. Ihr solltet in dieser Zeit also besser keinen Hardcore-Charakter spielen, sonst lauft ihr Gefahr, ihn zu verlieren.

Gibt es Patch Notes? Offiziell handelt es sich lediglich um Wartungsarbeiten, nicht um einen Patch. Entsprechend können wir noch nicht sagen, ob etwas geändert wird. Falls Blizzard etwas anpasst, erfahrt ihr es aber natürlich hier auf MeinMMO.

Im letzten Patch vom 14. Juni hat Blizzard alle Dungeons in Diablo 4 angepasst und dabei einige der beliebtesten XP-Farm-Routen generft.

Nutzt die Zeit doch, um ein paar Keller zu durchsuchen – es lohnt sich:

„Jetzt noch ein Timer im Spiel, dann passt das“

Einige Spieler entdecken die Anzeige der Wartungsarbeiten gerade zum ersten Mal und bedanken sich dafür. Plötzlich aus dem Spiel geworfen zu werden, weil man die Info übersehen hat, betraf vermutlich doch den ein oder anderen.

Obwohl die Anzeige schon seit Release von Diablo 4 im Spiel ist, wünschen sich die Spieler nun noch eine kurze Warnung direkt im Chat des Spiels, etwa 15 Minuten vor den Arbeiten. Ähnlich handhabt es auch World of Warcraft.

Patches in Diablo 4 werden jedoch häufig nur serverseitig aufgespielt, sodass niemand sein Spiel unterbrechen muss. Das hat schon zuvor für großes Lob gesorgt und heißt, dass ihr euren Spielfluss nur selten unterbrechen müsst.

Ihr solltet nur darauf achten, nicht allzu emotional zu werden, wenn es doch einmal zu Problemen kommt. Das kann schnell teuer werden:

