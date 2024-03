Ab heute könnt ihr in Diablo 4 schneller leveln, aber nur kurz – So erreicht ihr vor Season 4 noch Level 100

Heute, am 26. März, startet in Diablo 4 das „Segen der Mutter“-Event und beschert euch einen Bonus auf XP und Gold. Warum sich das jetzt lohnt und wie ihr vor Season 4 Level 100 erreicht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Eigentlich war das Ende von Season 3 in Diablo 4 mit dem 16. April im Spiel vermerkt. Eine kleine Veränderung im Banner zeigte den Saisonübergang, wenn ihr Diablo 4 startet. Jedoch wurde sie verlängert und ihr habt somit mehr Zeit, eure Charaktere auf Level 100 zu bringen.

Dank eines Events erhaltet ihr einen Bonus auf die XP im Spiel, was das Tempo noch weiter steigert. Dafür habt ihr allerdings nur 7 Tage Zeit.

Was ist das für ein Event? In Sanktuario startet heute das Event „Segen der Mutter“ und bringt euch einen Boost auf XP und Gold. Der Bonus gilt für alle Spielerinnen und Spieler auf dem ewigen Realm, in den saisonalen Realms sowie auf allen Weltstufen.

Bonus auf XP und Gold für alle

Wie lange läuft das Event? Das Event startet heute, am Dienstag, dem 26. März um 18 Uhr und läuft bis zum 02. April um 19 Uhr. Somit habt ihr sieben Tage Zeit, um XP und Gold zu farmen. Damit könnt ihr Season 3 noch so richtig ausnutzen.

Der Bonus lohnt sich nicht nur, um neue Klassen und Builds zu testen, den Battle Pass zu vervollständigen oder die Season-Reise voranzubringen. Insbesondere im Hinblick auf die anstehende neue Season bietet sich das Event an, um Charaktere noch auf Level 100 zu bringen.

Dieser Bonus ist stapelbar – das bedeutet, dass es sich sogar noch mal extra lohnt, wenn ihr zusätzlich Tränke konsumiert und in einer Gruppe zockt, um eure gesammelte Erfahrung zu maximieren.

Wie level ich schnell in Season 3? Um Season 3 noch auszunutzen und schnell zu leveln, gibt es verschiedene Aktivitäten:

Schließt die saisonale Questreihe ab, falls ihr das noch nicht getan habt. Innerhalb der neuen saisonalen Questreihe mit ihren sieben Kapiteln könnt ihr XP farmen und erhaltet auch euren mechanischen Begleiter, den Seneschall.

Nehmt die Arkanen Beben mit, die mit Season 3 ins Spiel kamen. Ihr erkennt sie an den grünen Symbolen auf der Map. Sie eignen sich hervorragend zum Leveln und gelten als der beste Farm-Spot.

Schließt Flüster-Aufgaben für den Baum ab und nehmt euch ein paar Alptraum-Dungeons vor.

Zum Leveln eignen sich ebenso Legion-Events und kleinere Ereignisse in der offenen Welt. Falls ihr einen neuen Charakter anfangt, könnt ihr zu Beginn (oder sobald ihr euch bereit fühlt) auf Weltstufe 2 stellen. Weitere Tipps zum schnellen Leveln lest ihr hier: Diablo 4: Schnell leveln in Season 3 – So geht’s am einfachsten

Nehmt ihr den Bonus auf XP und Gold mit, oder seid ihr schon fertig mit der Season? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.