Spieler ignoriert Build-Guides und hat damit den Spaß seines Lebens – „Teil von Diablo 4, den viele verpassen“

Builds sind in der Regel dazu da, das Bestmögliche aus einem Charakter zu holen. Dadurch kann das Leveln und Meistern von schwierigen Herausforderungen zum Kinderspiel werden. Ein Spieler in Diablo 4 hat ebenfalls auf Builds gesetzt, doch er wurde damit nicht glücklich.

Um welche Builds geht es?

Die Builds dienen dazu, schneller zu leveln, einzelne Bosse schnellstmöglich zu besiegen und optimal durch das Endgame zu kommen

Für jede Klasse gibt es je nach Situation mehrere Builds

Auf Seiten wie MaxRoll und Icy Veins gibt es ganze Seiten mit Builds

Der Spieler hat sich zu Beginn an die Builds gehalten und seinen Charakter gemäß der Vorlage erstellt (via reddit.com). Doch er hatte keinen Spaß beim Spielen, sowohl beim Leveln als auch im Endgame.

Der Grund dafür war, dass er sich auf die vorgefertigten Builds verlassen hatte. Sie enthielten Skills, die zwar für die jeweilige Situation für Maximalschaden sorgten, doch das wollte nicht so recht zu seinem Spielstil passen.

Er entschloss sich, Skills zu nehmen, die sich cool anhörten oder aussahen. Dadurch konnte er seinen individuellen Spielstil entdecken. Sein jetziger Build sei zwar nicht für einige der Endgame-Inhalte geeignet, dafür sei er einzigartig und würde ihm mehr Spaß machen.

Diese Endgame-Inhalte kann der Spieler nicht mehr packen

Was bleibt ihm dadurch verwehrt? Der Preis für seinen eigenen Spielstil ist, dass er einige Endgame-Inhalte vermutlich nicht mehr schaffen wird. Als Beispiel nennt der User die Alptraum-Dungeons, die schwierigere Versionen der normalen Dungeons sind.

Er würde die Alptraum-Dungeons vermutlich noch schaffen, allerdings nicht mehr auf Stufe 100. Außerdem denkt der Spieler, dass er die Uber-Bosse nicht mehr so schnell packen wird. Dabei handelt es sich um stärkere Varianten der normalen Bosse.

In Builds sind die Skills so aufeinander abgestimmt, dass sie sich gegenseitig begünstigen und so der Schaden maximiert werden kann. Da der Spieler nur noch auf die Optik und das Handling der Skills geachtet hat, wird er vermutlich nicht den Schaden erzeugen können, um die stärksten Endgame-Inhalte zu bestreiten.

Was sagen andere User dazu? Die Community steht voll hinter der Entscheidung des Spielers. Sie finden, dass das Skillen eines der unterhaltsamsten Teile des Spiels sei, den viele durch Build-Guides verpassen.

Für User VicinityGhost seien Build-Guides sogar eine Art Spoiler, da dadurch das Ausprobieren am eigenen Charakter wegfallen würde. Andere User nutzen einfach mehrere Build-Guides und picken sich daraus die für sie passenden Skills heraus. So hätten sie ein Gefühl von Freiheit bei der Wahl der Skills.

MeinMMO hat euch andere Stimmen aus dem reddit-Thread herausgesucht, damit ihr einen Eindruck von der Grundstimmung bekommt:

pvthudson79: „Es ist viel unterhaltsamer, mit einem eigenen Build zu spielen, als einer Build-Anleitung zu folgen, nur um Alptraumdungeons zu pushen.“

MongooseOne: „Ich habe so schnell das Interesse an Spielen verloren, wenn ich nur einer Anleitung gefolgt bin. Es macht so viel mehr Spaß, selbst eine zu machen.“

SkyApprehensive8146: „Jeder hat einen anderen Spielstil. Wenn ihr Meta-Builds wollt, um Ubers und 100er-Alptraumdungeons zu schlagen, nur zu! Wenn ihr euch einfach nur einloggen wollt, spielen wollt, was euch Spaß macht, cool aussieht, euch glücklich macht, aber nicht über die 40er-Alptraumdungeons hinauskommt – auch das ist okay.“

Es gibt aber auch Spieler, die Spaß damit haben, wenn sie den Gegnern überlegen sind. User Picklepartyprevail schreibt beispielsweise, dass er einem Build-Guide gefolgt ist, mit dem er jetzt Bosse mit einem Schlag vernichten kann. Er sei glücklich damit.

So oder so sollte jeder Spieler für sich selbst entscheiden, ob er sich an Build-Guides halten will oder lieber seinen eigenen Spielstil ausprobiert. MeinMMO wird euch auf jeden Fall weiterhin Build-Guides liefern, auch zur kommenden neuen Klasse:

