Diablo 4: Druide Build mit Blitz-Zerfetzen – Lässt euch skrupellos als Werwolf eure Gegner zerreißen

Der Druide bietet in Diablo 4 mit seinem Blitz-Zerfetzen-Build die Möglichkeit, eine unaufhaltsame Bestie im Nahkampf zu sein. Wir zeigen euch einen starken Build mitsamt Paragon und notwendigen Skills hier in unserer Übersicht.

Was ist das für ein Build? Bei diesem Build schmeißt ihr euch erneut als Werwolf in die Schlacht und zerfetzt in Windeseile große Gegnerhorden mühelos und das mit einer elektrischen Note an Blitzen. Der Build lohnt sich vor allem für die Sorte von Spielern, die schnelle und actionreiche Schlachten schlagen wollen. Wir zeigen euch nun alle Details zum Build und erklären euch, wie dieser funktioniert.

Der Build stammt von der Seite maxroll.gg und wurde ins Deutsche übersetzt.

Pro hohe Mobilität

starke Heilung

relativ Tanky

schnelle Clear-Geschwindigkeit Contra Geisteskraft muss gemanagt werden

hängt an Grizzlyzorn

Nahkampf ist gefährlich

Probleme in höheren Alptraum-Stufen

Druide Build mit Blitz-Zerfetzen – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Sturmschlag – Rang 1 Verbesserter Sturmschlag Grimmiger Sturmschlag

Zerfetzen – Rang 5 Verbessertes Zerfetzen Urtümliches Zerfetzen

Zyklonrüstung – Rang 2 Verbesserte Zyklonrüstung Bewahrende Zyklonrüstung

Blutgeheul – Rang 1 Verbessertes Blutgeheul Bewahrendes Blutgeheul

Hurrikan – Rang 1 Verbesserter Hurrikan Natürlicher Hurrikan

Grizzlyzorn Oberster Grizzlyzorn Überlegener Grizzlyzorn



Diese passiven Skills braucht ihr:

Herz der Wildnis – Rang 1

Überfluss – Rang 3

Wilde Impulse – Rang 3

Raubtierinstinkt – Rang 3

Zehengänger – Rang 3

Kraft der Ahnen – Rang 1

Wachsamkeit – Rang 3

Den Elementen ausgesetzt – Rang 1

Endloser Sturm – Rang 3

Nervengift – Rang 1

Toxische Klauen – Rang 3

Vergiften – Rang 3

Abwehrhaltung – Rang 3

Entschlossenheit der Natur – Rang 3

Wölfische Wildheit

Diese Geistersegen braucht ihr:

Geistersegen vom Hirsch Argwohn

Geistersegen vom Adler Sensenklauen Sturzangriffe

Geistersegen vom Wolf Verhängnis

Geistersegen der Schlange Masochistisch



So spielt ihr den Build: Bevor ihr euch in einen Kampf begebt, aktiviert ihr euer Blutgeheul, Zyklonrüstung, Hurrikan und Glizzlyzorn. Jetzt nutzt ihr euer Zerfetzen-Skill, damit ihr euch schnell zu euren Feinden hechten könnt. Habt ihr keine Geisteskraft, dann benutzt Sturmschlag, um diese zu regenerieren. Jetzt rotiert ihr eure Skills in diesem Muster.

Druide Blitz-Zerfetzen Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Lust auf Gemetzel

Führung der Ahnen

Gestärkte Bosheit

Vom Blitz getroffen

Innere Bestie

Diese Glyphen braucht ihr:

Ausbeuten – Start

Werwolf – Lust auf Gemetzel

Territorial – Vom Blitz getroffen

Reißer und Klaue – Gestärkte Bosheit

Geist – Innere Bestie

Blitz-Zerfetzen Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Wölfischer Aspekt – Ring 1 (muss gefunden werden)

Aspekt der Rachsucht – Ring 2 (Uferabstieg, Trockensteppe)

Sturmklaues Aspekt – Amulett (Anicas Anspruch, Zersplitterte Gipfel)

Unique: Sturmgebrüll – Kopfschutz (muss gefunden werden)

Energischer Aspekt – Brustschutz (Standhafte Kaserne, Hawezar)

Aspekt der tobenden Werbestie – Handschuhe (Endlose Tore, Hawezar)

Aspekt des Ungehorsams – Beinschutz (Halle der Verdammten, Kehjistan)

Sturmwandelnder Aspekt – Stiefel (Kathedrale der Kreuzritter, Kehjistan)

Klingenmeisters Aspekt – H1 Waffe (Altstein, Scosglen)

Beschleunigender Aspekt – Totem (muss gefunden werden)

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Waffen: Smaragd

Rüstung: Rubin

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Willenskraft Geschicklichkeit Intelligenz Stärke

Die besten sekundären Werte:

Glückstrefferchance Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundete und nahe Gegner sowie Gegner, die an Kontrollverlust leiden

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie