Clan erstellen in Diablo 4: Gibt es Vorteile?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Gibt es Vorteile im Clan? In Diablo 4 haben Clans nur einen Vorteil und das ist die Zusammenführung der Spieler. Ihr bekommt weder extra Loot noch XP, wenn ihr euch einem Clan anschließt. Trotz dessen könnte sich ein Clan lohnen. Ihr könnt so Gleichgesinnte treffen oder schneller Spieler finden, um mit ihnen vom XP-Gruppen-Bonus zu profitieren.

Was ist ein Clan in Diablo 4? Ein Clan ist in Diablo 4 eine Funktion, mit der ihr einer Gruppe von Spielern beitreten könnt. Diese Gruppe kann eurem Gusto entsprechen und so könnt ihr Gleichgesinnte treffen, die entweder Bock auf Quests, Dungeons oder dem bloßen Erkunden von Sanktuario haben .

