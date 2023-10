Experten in Diablo 4 besiegen als erste den schwierigsten Boss aus Season 2 – So haben sie es geschafft

In Diablo 4 hat Season 2 neue Bosse in die Welt von Sanktuario gebracht. Einer von ihnen gilt als der schwierigste des neuen Updates, doch drei Experten haben ihn in wenigen Sekunden besiegt. Wie sie das geschafft haben und warum sich der Kampf so gelohnt hat, erfahrt ihr hier.

Was war das für ein Boss? Es handelt sich hierbei um den neuen Boss aus Season 2 „Duriel“. Dieses teuflische Wesen aus einer anderen Dimension setzt euch mit giftigen Attacken zu und kann nur in Weltstufe 4 mit den richtigen Komponenten beschworen werden. Trotz der erst kürzlich erschienenen Season 2 wollten Rob2628 und seine beiden Kollegen es wissen und beschworen das groteske Wesen im Ewigen Realm.

Wer Rob2628 nicht kennt, er war der erste Spieler vor und nach Release der seinen Charakter auf Stufe 100 pushen konnte. Er gehört jedoch eher zu den kleinen Streamern.

Ihr habt den Trailer zu Season 2 verpasst? Dann haben wir genau das richtige Video für euch:

Experten besiegen Duriel in 47 Sekunden

Wie haben sie den Boss besiegt? Zuerst müssen wir anmerken, dass der Boss-Kill im Ewigen Realm stattgefunden hat. In Season 2 hätte das Team das Video erst später aufnehmen können, da sie erst neue Helden mit starker Ausrüstung hochziehen müssten.

Was ihre Ausstattung angeht, so spielte der Trupp zu dritt mit einem Totenbeschwörer mit Knochenspeer-Build. Zudem war ein Zauberer mit Feuerwand-Build und ein Druide mit einem möglichen Sturmklauen-Build, da sind wir uns aber unsicher.

Hier haben wir euch den gesamten Kampf von Rob eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Druide hat im Kampf den Tank gespielt. Er ging in seiner Werbär-Form in den Nahkampf und zermürbte Duriel mit seinen Klauen. Der Zauberer hingegen sorgte mit seinen Feuerwänden für stetigen Schaden und Rob mit seinem Nekromanten unterstütze aus der Entfernung mit seinen Knochenspeeren.

Der Boss hielt mit diesen verfeinerten Builds nicht lange stand, denn Duriel segnete nach nur ungefähr 47 Sekunden das Zeitliche. Nach dem Kill konnten die Spieler ihren Loot begutachten und dieser lässt sich definitiv ansehen.

Warum hat sich der Kampf gelohnt? Duriel und seine niederen Boss-Brüder, die mit Season 2 dazugekommen sind, lohnen sich für alle Spieler, die ihre Builds verfeiern wollen. Es wurden nämlich für jeden Spieler mindestens 1 Unique, darunter auch Andariels Antlizt, einer der seltensten Uber-Uniques, fallen gelassen.

Viele Spieler hatten sich vor und in Season 1 schon über die Drop-Raten der einzelnen Uniques beschwert. Spieler, die mehrere 100 Albtraum-Dungeons abschlossen, bekamen nie die Uniques, die sie für ihre Builds bekommen wollten.

Mit den neuen Bossen gehört das Hoffen auf die richtigen Items zum Teil der Vergangenheit an, denn je nachdem welchen Boss ihr angeht und besiegt, erhaltet ihr die Chance die Uniques zu erfarmen, die ihr sucht. Auch Uber-Uniques rücken so einen großen Schritt näher an die Spieler, die sie verzweifelt suchen.

Falls ihr wissen wollt, welche Bosse eure Uniques fallen lassen, haben wir für euch die passende Liste: Diablo 4: Uniques bei Bossen farmen – Übersicht, wo ihr alle einzigartigen Items findet