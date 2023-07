Diablo 4: Spieler rechnet aus, warum 666 Platin im Battle Pass die schlechteste Menge ist

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

In einigen Kommentaren sind auch schlicht Zynismus und Sarkasmus zu lesen. Die Nutzer prophezeien Zylinder für Bären, vergleichen die Dame im Shop mit dem Obersten Übel und reißen andere Sprüche. Glücklich ist allerdings kaum jemand über das System in dieser Form.

Andere meinen, sie sähen den Sinn in dem System überhaupt nicht. Cosmetics seien für sie unwichtig, noch mehr in einem ActionRPG, wo man davon viel zu wenig sehe und ohnehin meist alleine unterwegs sei.

Der Spieler wirft Blizzard hier Kalkül vor und kritisiert, dass genau so etwas bei den Campfire Chats nicht angesprochen werde. Mit über 8.700 Upvotes und 1.200 Kommentaren in wenigen Stunden ist der Thread einer der größten im Subreddit.

Nun hat jedoch ein Nutzer auf Reddit mit einer neuen Rechnung für Aufsehen gesorgt. Er rechnet aus, dass die 666 Platin nicht etwa einfach nur eine Anspielung an die Zahl des Teufels seien, sondern ganz gezielt gerade so zu wenig. Er rechnet aus:

Mit Season 1 kam auch der erste Battle Pass zu Diablo 4 . Dieser kommt in 2 Varianten: kostenlos und kostenpflichtig. Wer ihn aber kauft, der bekommt weniger zurück, als er investiert. Und in Season 3 es wird noch schlimmer, rechnen Fans aus.

