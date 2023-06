„Zerleg es“: Das letzte der 6 seltensten Items aus Diablo 4 wurde gefunden, aber die Fans haben Mitleid

Das letzte der sechs seltensten Uniques aus Diablo 4 wurde gefunden und mit einem Bild als Beweis hochgeladen! Ein Spieler eines asiatischen Servers hat das „Geschmolzenes Herz von Selig“-Amulett gefunden.

Wo wurde das Item gefunden? Der glückliche Finder spielte einen Totenbeschwörer im Blindhöhlen-Dungeon, als das Item gedroppt wurde (via icy-veins.com). In einem Cheat-Sheet hatte ein Fan bereits verraten, in welchen Dungeons es die sechs seltensten Uniques zu finden gibt.

Generell ging es um die Suche der folgenden sechs Uniques, die mittlerweile alle in den Inventaren von Spielern zu finden sind:

Verhängnisbringer – Schwert

Der Großvater – Zweihänder

Ring der sternenlosen Himmel – Ring

Andariels Antlitz – Kopfschutz

Harlekinskrone – Kopfschutz

Geschmolzenes Herz von Selig – Amulett

Handelt es sich dabei wirklich um den allerersten Drop? Beim jetzigen Fall handelt es sich zumindest um den ersten auf Bild dokumentierten Drop des seltenen Amuletts. Es könnte sein, dass Spieler das Amulett schon vorher erhalten haben, es aber nicht mit der Öffentlichkeit teilten.

Außerdem ist das Amulett eher eines der weniger begehrten Items der sechs seltensten Uniques. Deshalb könnte es sein, dass einige Spieler ein solches Amulett erhalten, es aber gar nicht als äußerst wertvoll angesehen haben.

Zwei andere Items musste Blizzard vorerst deaktivieren, da Spieler mit ihnen zu stark wurden:

Was sagt die Community? Auf Reddit gibt es keine Glückwünsche von den anderen Spielern, sondern nur Mitleidsbekundungen. Der Spieler hatte bei den zufälligen Werten leider Pech, vor allem bei der einzigartigen Eigenschaft von „Geschmolzenes Herz von Selig“ trauern viele Spieler.

Das Amulett wurde mit folgenden Werten gedroppt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Durch das Amulett werden nämlich Ressourcen statt Leben entzogen. Doch 1 % Leben kosten den Spieler ganze acht Ressourcen, im besten Fall hätten es sogar nur drei Ressourcen sein können.

Dementsprechend müsste der Fan ein besonders volles Ressourcen-Inventar haben, um den Schaden der Gegner irgendwie auszugleichen. Da hat der Spieler, der den „Großvater“ gefunden hat, viel mehr Glück gehabt.

Deshalb haben die meisten Fans nur tröstende Worte oder gut gemeinte Ratschläge über:

HexinMS: „Die einzigartige Fähigkeit ist schlecht gewürfelt :(. Ich frage mich, wie gut sie in der Praxis ist.“

Neviathan: „Niedrige Werte, zerleg es.“

soidvaes: „Es erscheint wie eine Ressourcenverbrennung bei einem Gegenstand.“

Mit der Zeit wird es immer mehr Drops geben, unter denen vermutlich bessere Werte sind als der Ring in diesem Fall hat. Wir sind schon gespannt, welche Drops ihr in den kommenden Wochen und Monaten machen werdet.

Das Besondere an den Uniques ist, dass sich der Aspekt auf den Items nicht auf andere legendäre Gegenstände übertragen lässt. Das macht ihre Eigenschaften besonders einzigartig. Alles zu den Uniques findet ihr hier: „Uniques“ in Diablo 4: Das sind die besonders starken Items und so bekommt ihr sie