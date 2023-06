Diablo 4: Glückspilz findet unter Level 60 einen Ring, den noch keiner vor ihm fand – Und er ist richtig stark

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Zwei der Uniques können in allen Alptraum-Dungeons gedroppt werden , die anderen vier Exemplare gibt es jeweils nur in speziellen Dungeons. Unter den seltenen Items, die in allen Alptraum-Dungeons gedroppt werden können, ist auch das „Geschmolzenes Herz von Selig“-Amulett. Beim „Verhängnisbringer“ solltet ihr euch vermehrt auf Skelette, Schlangen, Biester und Werwölfe stürzen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to